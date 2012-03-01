128 ورزشکار در رقابت دارت قهرمانی کشور شرکت کردند

به گزارش خبرنگار مهر، این مسابقات با مشارکت و همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری گرگان برگزار شد.

در این مسابقه 128 ورزشکار از 10 استان ایران به صورت دو حذفی به رقابت پرداختند که پس از برگزاری 254 مسابقه شاهین حسینی از استان فارس، محمد ناظریه از استان سمنان و حمید رضا مومنی از استان تهران به مقام های اول تا سوم دست یافتند.

حکم پیروزی و اهدای جوایز و تندیس برندگان این رقابت ها توسط فدراسیون دارت ایران و کمیته دارت استان گلستان اهدا شد.

همچنین از سونیا جرجانی قهرمان دارت کشور در سال 90 و حمید رضا مومنی به عنوان بالاترین حد نصاب فنیش کشور توسط کمیته دارت استان گلستان با اهدا یک عدد تخته دارت تقدیر شد.

بازیکن اخلاق در این دوره از مسابقات نیز سید مسعود موسوی از استان گلستان معرفی شد که حکم و جایزه خود را از اسدزاده رئیس انجمن دارت ایران دریافت کرد.