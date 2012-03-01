مردم کردستان با بصیرت انقلابی نامزد اصلح را انتخاب می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، مراد جعفری اظهار داشت: مردم فهیم و انقلابی کردستان با حضور پرشور خود در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی و میاندوره ای مجلس خبرگان رهبری همگام با سراسر کشور در روز 12 اسفند ماه یک بار دیگر حمایت خود را از ارزش های مقدس نظام مقدس جمهوری اعلام می کنند.

وی به تشریع روند برگزاری انتخابات در سطح استان کردستان پرداخت و گفت: انتخابات استان در پنج حوزه انتخابیه شامل سنندج، دیواندره، کامیاران، سقز و بانه، قروه و دهگلان، مریوان و سروآباد و بیجار برگزار می شود و در مراحل اجرایی آن بر اساس روز شمار اعلام شده از سوی ستاد انتخابات وزارت کشور عملی شده است.

دبیر ستاد انتخابات استان کردستان در ادامه به ویژگی های کاندیدای اصلح اشاره کرد و گفت: کسی که مسئولیت وکالت مردم را عهده دار می شود باید از همه لحاظ دارای قابلیت، توانایی و مدیریت مناسب برای تحقق خواسته های قانونی مردم باشد.

جعفری عنوان کرد: رای مردم در انتخابات تاثیر فراوانی در تعیین سرنوشت کشور و مسیر توسعه و عمران و آبادانی میهن اسلامی ایران دارد و هر نماینده ای که از سوی مردم به مجلس راه می یابد باید نسبت به مسئولیت خود در قبال مردم متعهد باشد.

وی از مردم استان کردستان خواست تا در انتخابات پیش روی مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری همچون سایر عرصه های انقلاب حضوری گسترده داشته باشند تا یک بار دیگر رابطه نزدیک ملت و مسئولان نظام در مسیر اداره کشور به نمایش عمومی گذاشته شود.

دبیر ستاد انتخابات استان کردستان گفت: دشمنان انقلاب و استکبار جهانی همواره درصدد دور کردن مردم از مسئولان هستند، بنابراین همه موظف هستیم که با پیروی از منویات مقام معظم رهبری و دیگر مسئولان خدمتگزار انقلاب با مشارکت حداکثری در انتخابات نقشه ها و دسیسه های دشمنان را در قبال انقلاب خنثی کنیم.

شناخت و انتخاب کاندیدای اصلح از وظایف مردم است

رئیس هیئت نظارت و بازرسی ستاد انتخابات استان کردستان گفت: مردم کردستان باید با درک و شناخت ویژگی های کاندیدای اصلح و انتخاب نمایندگان شایسته وظیفه خطیر خود را در راستای سرنوشت خود به نحو مطلوب انجام دهند.

موسی مرادیانی اظهار داشت: حضور و مشارکت مردم برای تعیین سرنوشت کشور الزامی است و انتخاب نماینده اصلح زمینه ساز مشارکت هرچه بیشتر مردم در مسیر توسعه کشور را محقق می کنند.

وی افزود: مردم همیشه در صحنه کردستان همواره و همسو با مردم سایر استانهای کشور در دفاع از ارزش های انقلاب نقش تاثیرگذاری داشته اند و این بار نیز در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی و میان دوره ای خبرگان رهبری وظیفه انقلابی و اسلامی خود را به نحو شایسته انجام می دهند.

رئیس هیئت بازرسی انتخابات استان کردستان در پایان عنوان کرد: در حال حاضر روند برگزاری انتخابات بر طبق برنامه زمان بندی شده در حال اجراست و در این راستا با هرگونه موارد نقض قانون انتخابات از سوی کاندیداها و دیگر مجریان انتخاباتی برخورد قانونی صورت می گیرد.