حماسه ای ماندگار در 12 اسفند خلق خواهد شد

فرهاد کوهساری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: حضور گسترده مردم در صحنه انتخابات تمامی توطئه های دشمنان را خنثی و برگ زرین دیگری در کارنامه درخشان ایران ثبت خواهد کرد.

وی همچنین اظهارداشت: انتخابات یکی از مسایل مهم کشور و مظهر اقتدار و قدرت نظام جمهوری اسلامی است.

مدیرکل بنادر گیلان گفت: مردم ایران همواره با حضور در صحنه های مختلف انقلاب اسلامی، پشتیبانی خود را از نظام و ولایت فقیه ثابت کرده اند.

وی افزود: آحاد مردم با حضور حداکثری خود در انتخابات مجلس پاسخ دندان شکن و مجددی به یاوره گویی های استکبار جهانی خواهند داد.

کوهساری تاکید کرد: مردم بار دیگر با برگزاری انتخاباتی پرشور به استکبار جهانی ثابت خواهند کرد که ملت ایران اسلامی لحظه ای از اهداف و آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و پیروی محض از ولی امر مسلمین دست بر نخواهند داشت.

وی یادآورشد: ایران اسلامی امروز در نظام جهانی به ‌عنوان یک قدرت بزرگ و الگویی کارآمد مطرح است و نمونه آن را می توان در شکل گیری نهضت ها و بیداری اسلامی در منطقه مشاهده کرد.