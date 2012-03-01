به گزارش خبرنگار مهر، اشکان دژآگه که برای اولین بار پیراهن تیم ملی ایران را در بازی مقابل قطر به تن کرد و توانست در نخستین بازی ملی اش دو گل به ثمر برساند، ساعت 3 بامداد امروز به همراه جواد نکونام تهران را ترک کرد و به آلمان رفت.

نکونام که هنگام ورود دژآگه به ایران او را همراهی می کرد و هم اتاق او در اردوی پیش از بازی با قطر بود، اینبار در بازگشت هم همسفر این بازیکن شد و به همراه او از فرودگاه امام خمینی (ره) به فرانکفورت آلمان پرواز کرد. نکونام از فرانکفورت به اسپانیا رفت تا در تمرینات اوساسونا حاضر شود.

نکته قابل توجه حضور دژآگه در تهران اشک های او در آغوش پدرش بود. او که از زدن دو گل در بازی مقابل قطر خوشحال به نظر می رسید، پس از مسابقه و در هتل اوین پدرش را در آغوش کشید و از شدت خوشحالی دقایقی گریه کرد.