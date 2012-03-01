مجوز فعالیت تعاونی های تولیدات روستایی خراسان رضوی صادر شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمود صلاحی در جلسه ستاد اجرایی کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان که صبح پنجشنبه در استانداری برگزار شد، اظهار داشت: تامین حاشیه سود مطمئن برای تولیدکنندگان محصولات کشاورزی و ارائه آن در بازارهای استان با قیمت مناسب به منظور توانمندسازی کشاورزان از جمه اهداف سال آینده استان در بخش کشاورزی است.

وی بیان داشت: باید طی چند سال به گونه ای برنامه ریزی شود تا حدود 50 درصد سود حاصل از فروش محصول کشاورزی به خود کشاورز برسد تا بتواند با انگیزه بیشتری اقدام به تولید محصول کند.

وی افزود: نامگذاری سال گذشته با عنوان سال توسعه و رسیدگی همه جانبه به روستاها، باعث توجه بیشتر مسئولان به روستاها و ارتقاء خدمت رسانی به این مناطق شد.

وی بهترین روش برای تثبیت جمعیت روستایی و توسعه بخش کشاورزی را رسیدگی به روستاها دانست و افزود: نتایج اولیه سرشماری در استان نشان می دهد جمعیت روستایی یک درصد افزایش داشته است.

استاندار خراسان رضوی تصریح کرد:آبیاری 80 هزار هکتار زمین استان به صورت مکانیزه صورت می گیرد و 10 هزار هکتار دیگر نیز در دست اقدام است و تا پایان سال مالی به بهره برداری خواهد رسید.

رئیس ستاد اجرایی کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان افزود: تولید آبزی در استان سالانه حدود چهار هزار و 800 تن بوده که این رقم در سال آینده ده برابر افزایش خواهد یافت.

صلاحی با اشاره به اینکه از مجموع 7.5 میلیون تن تولیدات محصولات دامی و کشاورزی در استان حدود 25 درصد آن ضایعات است تاکید کرد: باید برای کاهش این میزان ضایعات برنامه ریزی شود.

رئیس ستاد اجرایی کارگروه توسعه بخش کشاورزی استان گفت: با توجه به تخصیص 398 میلیارد تومان اعتبار برای توسعه بخش کشاورزی به استان باید از ظرفیت ایجاد شده در راستای توسعه این بخش استفاده شود.