به گزارش خبرنگار مهر ، محمد حسین جعفریان نویسنده، شاعر و رایزن سابق فرهنگی ایران در افغانستان در افتتاحیه ششمین دوره جشنواره قند پارسی که چهارشنبه شب 10 اسفند در تالار سوره حوزه هنری برگزار شد، با اشاره به اینکه افغانستان برای وی دیار همیشه زنده است گفت: هنوز در سفرهایم به این سرزمین بیشتر از خانه و سرزمین خودم در این کشور احساس راحتی می‌کنم.

وی افزود: بودن با شما حاضرین در این جمع به من از زمانی که با هموطنان خودم هستم حال خوشایندتری می‌دهد.

جعفریان ادامه داد: در ایران همیشه کژتابی‌های فرهنگی فراوانی نسبت به افغانستان و جود داشته است. یادم هست زمانی که در افغانستان در حال ساخت سریال شیر پنج شیر بودم. در روستای خواجه بهاء الدین و در بالای تپه‌ای در کنار احمد شاه مسعود نظاره‌گر کنترل جبهه نبرد از سوی وی بودم. بعد از دقایقی که وی با دوربین نگاهی به جبهه انداخت به سوی من آمد و از من سوالی درباره شعر کرد. این موضوع بحثی طولانی را میان ما رقم زد تا جایی که یکی از مشاوران وی در نهایت به او گفت: اینجا کمپ عملیات است و نه ادبیات و احمد شاه مسعود به وی گفت: عملیات از ادبیات پدید می‌آید.

وی افزود: هنوز هم معتقدم که کل ادبیات برای ایجاد عملیات پدید آمده است اما نمی‌دانم چرا در کشور من برای صدور ادبیات به افغانستان تنها به روی ادبیات دینی و یا اعزام مبلغ توجه می‌شود انگار افغانستان کشوری است که ما می‌خواهیم به آن دوباره اسلام را بشناسانیم.

رایزن سابق فرهنگی ایران در افغانستان ادامه داد: همواره این بحث در ایران مطرح بوده است که ما چگونه سرمایه‌گذاری را باید در افغانستان داشته باشیم و همیشه نیز موضوع زبان فارسی و فرهنگ در این ماجرا فراموش شده است. در حالی که ایران در پاکستان و هند مرکز مطالعات و تحقیقات زبان فارسی دارد اما در افغانستان با وجود اینکه زمین مربوط به احداث آن نیز به ما اهدا شده است اما هنوز برای ساخت این مرکز کاری نکرده‌ایم.

وی همچنین با اشاره به لهجه‌های مختلف زبان فارسی موجود در ایران و افغانستان و تاجیکستان گفت: لهجه‌های زبان فارسی در کشورهای صاحب آن رفته رفته در حال تبدیل شدن به گویش است و برای جلوگیری از این موضوع باید سعی کنیم که به واژه سازی دست پیدا کنیم.

جعفریان تاکید کرد: واژه، خشت اصلی زبان فارسی است و زبان و ادبیات با آن ساخته می‌شود و به نظر می‌رسد باید با تلاشی جدی در حوزه واژگان فارسی به کلماتی دست بیابیم که درهر لهجه ثابت باشد تا با استفاده ازآن، ازفراموشی و نابودی زبان فارسی جلوگیری شود.

این فعال فرهنگی در ادامه با تاکید بر اینکه مقام معظم رهبری در سخنان خود به این موضوع تاکید داشته‌اند که ترویج زبان فارسی در خارج از ایران حتی بر ترویج اسلام نیز ارجحیت دارد گفت: ایران و ایرانی برای افغانستان هرگز خارج و خارجی نبوده است اما بسیاری از مسئولان سیاسی ما هنوز از درک این مساله عاجز هستند.