18 هزار رای اولی در آمل پای صندوق های رای می روند

یدالله اکبرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از این تعداد شمار دختران رای اولی بیشتر از پسران است.

وی افزود: حضور پرشور و شعف رای اولی ها به عنوان نسلهای سوم انقلاب، در حقیقت آینده ای روشن را برای توسعه و آبادانی روز افزون ایران اسلامی نوید می دهد.

فرماندار آمل ادامه داد: برای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در مجموع 233 هزار و 545 نفر در آمل واجد شرایط رای دادن هستند که 20 درصد بیشتر از پارسال است.

اکبرزاده با بیان اینکه برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی، تعداد 334 شعبه در شهرستان آمل در نظر گرفته شده است، اضافه کرد: ازاین تعداد 120شعبه اخذ رای برای شهر آمل، 93 شعبه برای بخش مرکزی، 92 شعبه برای بخش دابودشت و 22 شعبه برای بخش لاریجان تعیین شده است.

وی به آمادگی آمل برای برگزاری رایانه ای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اشاره کرد و افزود: خوشبختانه با هماهنگی و برگزاری جلسات متعدد میزان آمادگی این شهرستان و زیرساختها برای برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم شده است.

فرماندار آمل گفت: هم اکنون سه نامزد نمایندگی مجلس در حوزه انتخابیه آمل برای کسب یک کرسی نمایندگی با هم رقابت می کنند.

اکبرزاده، حضور پرشور مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی را بسیارمهم و تعیین کننده در سرنوشت کشور خواند و گفت: امروز همه دنیا به این انتخابات چشم دوخته است و تصور می کند می تواند نقشه خود را عملی کند اما در این انتخابات مردم به خوبی پاسخ آنها را خواهند داد.