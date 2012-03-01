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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۲۱

در گفتگو با مهر عنوان شد:

تعصبات قومی در انتخابات مجلس باید کنار گذاشته شود

تعصبات قومی در انتخابات مجلس باید کنار گذاشته شود

ایلام - خبرگزاری مهر: نماینده ولی فقیه در استان و امام جمعه گفت: تعصبات قومی در انتخابات مجلس باید کنار گذاشته شود.

حجت الاسلام محمدنقی لطفی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: انتخابات مظهر و نمود انقلاب است و باید در این امر خطیر تعصبات قومی و قبیله ای و طایفه گری کنار گذاشته شود و بهترین ها به مجلس فرستاده شود.

وی ادامه داد: شایسه سالاری و انتخاب اصلح ترین افراد لازمه پیشرفت استان ایلام است که مردم باید به این امر به خوبی توجه داشته باشند.

امام جمعه ایلام عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی تابلو و خانه ملت است و بسیار مهم و تاثیرگذار در بهبود امور مردم است و به همین جهت مردم باید شایسته ها را به مجلس بفرستند.

وی تصریح کرد: مجلس ناکارآمد، ناموفق و وابسته باعث متوقف شدن پیشرفتهای استان و کشور می شود، پس مردم باید با بینش عمیق به کاندیدهای مورد نظر خود رای بدهد.

کد مطلب 1547920

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