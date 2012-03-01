اصلح ترین فرد برای خدمت به نظام انتخاب شود

به گزارش خبرنگار مهر، مهری مهدوی صبح پنجشنبه در نشست با بانوان شرق استان افزود: زنان نیمی از جامعه آماری را به خود اختصاص داده اند صرف نظر از این قشر به منزله از دست دادن یک سرمایه عظیم انسانی است

مدیر کل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان گفت: امروزه مشارکت مردم در عرصه های مختلف به عنوان سرمایه های انسانی در تمامی کشورها مورد توجه است.



وی گفت: با توجه به اینکه به لحاظ جمعیتی زنان نیمی از جامعه آماری را به خود اختصاص داده اند صرف نظر از این قشر به منزله از دست دادن یک سرمایه عظیم انسانی است.

