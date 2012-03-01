به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی در نشست خبری صبح روز پنجشنبه خود که با حضور خبرنگاران داخلی و خارجی برگزار شد، در پاسخ به سوال خبرنگار مهر، که چه تعداد از کاندیداهای نمایندگی مجلس نهم پس از زمان تعیین شده برای بررسی تأیید صلاحیت ها مجددا از سوی شورای نگهبان تأیید صلاحیت شده اند، آیا کاندیداهای تأیید صلاحیت شده مدارک سرنوشت سازی به شورای نگهبان ارائه کرده اند که پس از مهلت تعیین شده تأیید صلاحیت شده اند، گفت: در بررسی صلاحیت ها ما با حقوق مردم مواجه هستیم.

وی ادامه داد: اگرچه قانون زمان مشخصی برای رسیدگی به صلاحیت ها تعیین کرده است اما چنانچه مستندات جدیدی به دست ما برسد که در جهت تأیید صلاحیت افراد باشد طبعا اعضای شورای نگهبان خود را مکلف می دانند در جهت احقاق حق آنها اقدام کنند.

وی یادآور شد: اتفاقی که در این دوره افتاد به ندرت رخ داده است و حدود 10 نفر دیگر از کاندیداها صلاحیتشان تأیید شد و این بررسی ها دیروز انجام شده و همچنان که دیروز اعلام کرده اند پرونده بررسی صلاحیت ها از دیروز دیگر بسته شده و تا روز جمعه به هیچ وجه بررسی جدیدی نخواهیم داشت اینکه شایعه می شود و افرادی اعلام می کنند ما در صدد اخذ تأیید شورای نگبهان هستیم به هیچ وجه صحت ندارد.

کدخدایی همچنین در پاسخ به سوالی درباره برگزاری انتخابات رایانه ای که سوال یکی دیگر از خبرنگاران بود گفت: انتخابات رایانه ای به صورت آزمایشی در 14 حوزه از 207 حوزه انتخابیه انجام می شود و چون آزمایشی است، روش های متعارف و جاری هم در کنار آن وجود دارد که اگر مشکلی ایجاد شد از این طریق بتوان عمل کرد و ملاک ما روش های جاری و متعارف است بنابراین انتخابات الکترونیکی به صورت آزمایشی خواهد بود.

وی درباره زمان اعلام نتایج نیز گفت: زمان اعلام نتایج به عهده وزارت کشور است، قطعا هر زمانی نتایج حاصل شود وزارت کشور نتایج را اعلام خواهد کرد، شورای نگهبان هم صحت حوزه های انتخابیه را مورد بررسی قرار خواهد داد.

کدخدایی ابراز امیدواری کرد: تا پایان سال نتایج حوزه های انتخابیه ای که به مرحله دوم نرسیده باشد، اعلام شود.

ادامه دارد...