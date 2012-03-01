متن نامه ماهاتیر محمد به بنیامین نتانیاهو / از اسراییل حمایت نمی کنیم

به گزارش خبرنگار مهر به نقل از خبرگزاری رسمی مالزی (برناما)، براساس نامه منتشر شده، ماهاتیر محمد در پاسخ به نامه 23 ژانویه سال 1997نیامین نتانیاهو با اشاره به مفاد نامه دریافتی نوشته است: متأسفانه واقعیتهای جاری در منطقه با ادعاهای شما در این نامه تطابق ندارد.

نخست وزیر اسبق مالزی در ادامه با اشاره به سیاست های داخلی، منطقه ای و بین المللی مالزی و مقایسه آن با روند جاری در اقدامات رژیم اشغالگر قدس آورده است : ما به صلح متعهدیم و اختلافات مرزی خود با همسایگان از جمله اندونزی ، تایلند و سنگاپور را از راههای صلح آمیز پیگیری می کنیم.

وی بر پایبندی مالزی به مقررات و احکام مراجع حقوقی بین المللی درایجاد رابطه ای مسالمت آمیز با همسایگان بر اساس احترام و تفاهم تاکید کرده و افزوده است: برخلاف سیاستهای دولت اسراییل در کشور ما اقوام و نژادهای مهاجر که ریشه ای در این کشور ندارند از حقوق قانونی و اقتصادی بهره مندند و با امنیت به زندگی خود ادامه می دهند، در رشد و اعتلای کشور سهیم اند و از زندگی شان در مالزی رضایت دارند.

ماهاتیر محمد درادامه با تأکید بر حق قانونی مالکیت مردم فلسطین درآن سرزمین می افزاید: با وجود ادعای شما مبنی بر حکمیت تاریخی ملت اسرائیل بر آن سرزمین، شما نمی توانید ساکنان فعلی را از خانه هایشان بیرون کرده و سرزمینشان را غصب کنید. این در حالی است که همه جهان و حتی متحد اصلی شما، آمریکا و بسیاری دیگر این گونه اقدامات شما را محکوم می کنند.

وی همچنین با اشاره به مظلوم نمایی های رژیم صهیونیستی ادامه می دهد: اینکه اسرائیل به بهانه تهدیدهای امنیتی و بر خلاف قوانین و مصوبات حقوقی بین المللی به اینگونه اقدامات خشونت بار علیه مردم بی دفاع دست میزند، موجه نیست.

ماهاتیر محمد در ایین نانمه تاکید کرده است: اقدامات شما در این مدت علت اصلی تهدیدها علیه خودتان بوده و رفتارهای آنان پاسخی به اقدامات غیر موجه و غیر قانونی شماست.

نخست وزیر اسبق مالزی در ادامه نامه با تأکید بر خواست اصلی مسلمانان منطقه و جهان مبنی بر صلح واقعی و پایدار نوشته است: فلسطینیها با چشم پوشی از بسیاری از حقوق و خواسته های خود به راه صلح از طریق گفت و گو گام نهاده اند، اسرائیل را به رسمیت شناخته و دیگر از نابودی آن سخن نمی گویند و حاضرند بیت المقدس را با شما تقسیم کنند ولی شما به جای پاسخ منطقی به این رفتارها، همچنان بر خلاف محکومیت های بین المللی خانه های آنان را غصب می کنید و به جای آن شهرکهای یهودی نشین می سازید.

وی می افزاید: به یاد داشته باشید که وقتی مورد ظلم اروپایی ها قرار گرفته اید مسلمانان به شما پناه دادند.

نخست وزیر اسبق مالزی در پایان با رد درخواست نخست وزیر اسرائیل مبنی بر حمایت از این کشور در عرصه های بین المللی می افزاید: اگرچه ما با شما دشمنی نداریم ولی از حمایت شما نیز معذوریم. هرگاه که شما در روش های خود تغییر رویه دهید و از ظلم و جنایت علیه مسلمانان دست بردارید ما آماده برقراری ارتباط و همکاری در زمینه های اقتصادی و فنآوری هستیم.

چندی پیش پس از انتشار حمایت انور ابراهیم از امنیت رژیم صهیونیستی توسط وال استریت ژورنال و انتقادهای شدید ماهاتیر محمد و برخی دیگر از حزب حاکم، رهبر مخالفان در پاسخ به این انتقادها مدعی روابط پنهانی و نامه نگاری ماهاتیر محمد در دوره نخست وزیری اش با مقامات رژیم اشغالگر قدس شده بود.

از این رو دولت مالزی برای شفاف سازی در این زمینه اقدام به انتشار این نامه کرده است.