علی فتحاللهزاده در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد انتخابات مجلس نهم ضمن بیان مطلب فوق گفت: حضور در انتخابات بر همه ملت همیشه در صحنه ایران واجب است و کمترین کاری که مردم میتوان برای نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران انجام دهند، حضور پر شور در پای صندوقهای رای است.
وی اضافه کرد: مردم با حضور پرشور در پای صندوقهای رای، از حقانیت و حیثیت انقلاب شکوهمند ایران اسلامی دفاع کرده و بار دیگر به همه دنیا ثابت کنیم مردم ایران همچنان به آرمانهای امام خمینی(ره) و انقلاب خود پایبند هستند.
مدیرعامل باشگاه استقلال همچنین از همه هواداران تیم استقلال خواست حضور پرشوری در انتخابات داشته باشند و در پایان گفت: استقلالیها باید از دقایق ابتدای رایگیری پای صندوقهای برای رای دادن به خط شوند.
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