اتومبیلهای سطح شهر کرمانشاه ستادهای سیار داوطلبان مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، با اعلام پایان رسمی تبلیغات نامزدهای انتخاباتی در استان کرمانشاه، از ساعت 8 صبح پنجشنبه، تبلیغات انتخاباتی کاندیداها پایان یافت.

در طول یک هفته از تبلیغات انتخاباتی، بسیاری از نامزدهای این دوره با استفاده از روشهای مختلف، برای جلب آرای مردم اقدامات و برنامه های بسیاری در دستور کار خود داشتند.

با وجود اینکه تبلیغات این دوره از انتخابات نسبت به دوره های گذشته، تغییراتی هم از نظر نوع و هم نظارت داشت، ولی بازهم شاهد بودیم که اکثر نامزدهای انتخاباتی، تخلفات انتخاباتی داشتند.

برخی از نامزدهای انتخاباتی از پوسترهایی در اندازه های نامتعارف و غیر قانونی استفاده کرده بودند که این تخلف به عینه در اکثر مناطق شهر و حتی ستادهای انتخاباتی مشهود بود.

به راه انداختن کاروان های تبلیغاتی در خیابانها در طول هفته گذشته به خصوص روزهای سه شنبه و چهارشنبه نمود بسیاری داشت.

نامزدهای انتخاباتی شدت تبلیغات خود را دیشب که آخرین ساعات تبلیغات برای داوطلبان محسوب می شد، را افزایش داده بودند.

در طول هفته گذشته تا امروز، تمام نامزدهای انتخاباتی با برپایی مجالس سخنرانی در محلات مختلف شهر، برنامه ها و راهکارهای خود را برای اداره بهتر استان در صورت راهیابی به مجلس ارائه داده اند.

برخی از نامزدهای انتخاباتی که از ایل و تبار بزرگتری برخوردار هستند، با تبلیغات سینه به سینه و سفر به روستاهای حوزه انتخابیه خود، اقدام به بیعت گیری و قول رای برای فردا در پای صندوقهای رای کرده اند.

با ممنوع شدن الصاق عکس و شعارهای تبلیغاتی بر روی دیوارها، امسال اتومبیل های عبوری در سطح خیابانها و مکانهای عمومی نقش ستادهای سیار انتخاباتی را بر عهده داشتند.

از صبح امروز، عملا ستادهای انتخاباتی در سراسر استان کرمانشاه تعطیل شده اند و تبلیغات از حالت رسمی و علنی خود بیرون آمده است و نامزدهای انتخاباتی تنها به صورت غیر علنی اقدام به تبلیغات در آخرین ساعات باقیمانده به روز رای گیری می کنند.

براساس این گزارش، 64 داوطلب در تمام حوزه های انتخابیه استان کرمانشاه در این دوره از انتخابات مجلس حضور دارند که فردا نتیجه ماهها تلاش و تبلیغات رسمی و غیر رسمی خود را خواهند دید.

