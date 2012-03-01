اعتبارات نوسازی مدارس کردستان به بیش از 52 میلیارد تومان رسید

به گزارش خبرنگار مهر، علی شیرزادی شامگاه چهارشنبه در جلسه شورای آموزش و پرورش استان کردستان اظهار داشت: در سال جاری از محل ردیف های ملی، استانی و همچنین تخریب و بازسازی اعتباری بالغ بر 52 میلیارد و 481 میلیون تومان به استان کردستان اختصاص پیدا کرده است.

وی افزود: 14 پروژه آموزشی در ایام دهه مبارک فجر در استان کردستان به بهره برداری رسید که این امر در توسعه فضاهای آموزشی استان مناسب بود و باعث شد تا زمینه برای توسعه و افزایش فضای آموزشی استاندارد در استان فراهم شود.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان یادآور شد: در مجموع با بهره برداری از 14 پروژه آموزشی، 28 کلاس درس و بیش از هفت هزار و 822 متر مربع به فضای آموزشی به استان اضافه شده است.

شیرزادی ادامه داد: در دولت های نهم و دهم 366 پروژه با زیربنای 256 هزار و 462 مترمربع در استان کردستان به بهره برداری رسیده است.

وی همچنین یکی از قله های رفیع رسیدن به برنامه چشم انداز 20 ساله را گسترش فضاهای آموزشی عنوان کرد و گفت: بعد از سفر مقام معظم رهبری به کردستان روند مدرسه سازی و گسترش فضاهای آموزشی در کردستان تسریع پیدا کرده است که انتظار می رود این روند همچنان ادامه داشته باشد.

مدیرکل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان کردستان در پایان بیان کرد: در سال جاری 126 پروژه در قالب 633 کلاس درس با زیربنای 145 هزار و 38 مترمربع در کردستان در دست اجراست که 47 پروژه آن با 291 کلاس درس در مهر ماه سال جاری به بهره برداری رسید.

در ابتدای این جلسه که با حضور استاندار کردستان و سایر اعضا برگزار شد، مدیر کل آموزش و پرورش استان کردستان گزارشی از برنامه های اجرا شده در این بخش را ارائه کرد و خواستار افزایش اعتبارات آموزش و پرورش کردستان شد.