محدودیت اینترنت آمریکا چند برابر ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علیرضا پناهیان قبل از ظهر پنج شنبه در همایش رای اولی های ویژه دختران که در سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج برگزار شد، اظهار داشت: یک فیلم و سریال برای ترویج فرهنگ حجاب در کشور ساخته نشده است بلکه فیلم ها به صورت مستقیم و غیرمستقیم ضد حجاب هستند.



وی با اشاره به اینکه فردی که خدمتکار است باید چادری باشد، اضافه کرد: فردی که روشن فکر است چادر سر نمی کند، این فرهنگ فیلم های ما است.



این استاد حوزه با بیان اینکه در قانون اساسی فرانسه نحوه پوشش آزاد است ولی حاکمیت آن از حجاب جلوگیری می کند، افزود: اگر این روسری در فرانسه رواج پیدا کند دولت آن دیگر نمی تواند جلوی رواج آن را بگیرد و همچنین فلسفه و هنر رسانه های غربی این است که علاقه را به مردم تحمیل کنند.



وی با اشاره به سفر خود به دانشگاه تورنتو اضافه کرد: در این دانشگاه در جمع ضد انقلاب های رسمی از جمله نماینده های مجاهدین خلق بودم که تلاش داشتم با آنها بحث کنم، جلسه ای بود که به مقدسات ما اهانت می کردند، بالاخره با شرط و اینکه با کت و شلوار بروم وارد جلسه شدم و سخنانم سبب سکوت جمعیت شد.



وی با بیان اینکه در این جلسه به فرق دموکراسی در ایران و آمریکا پرداختم، ادامه داد: فرق اصلی این است که ما برای رای گیری یک ناظر داریم که قدرت مطلقه است و این فرد بر جریان کشور کنترل دارد که رای ها دزدیده نشود و همچنین احزاب مردم را فریب ندهند ولی اختیار انتخابات غرب در اختیار احزاب است و انشاالله ولایت فقیه به غرب خواهد آمد و غرب را آزاد خواهد کرد.



حجت الاسلام پناهیان افزود: یکی از مهم ترین کارکرهای ولایت این است که مواظب باشد مردم خودشان باشند.

زمینه فروپاشی ایالت های آمریکا فراهم شده است

حجت الاسلام پناهیان اظهار داشت: امروز زمزمه فروپاشی ایالت های آمریکا به گوش می رسد و زمینه های آن آماده شده است.



وی با اشاره به تظاهرات شکل گرفته در آمریکا، افزود: چرا طی دو سال اخیر در تمام ایالت های آمریکا زندان های جدید احداث می شود؟



این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: امروز جو و فضای غرب همانند شوروی قبل از فروپاشی شده است و علت آن هم فقر و ناعدالتی است.

وی افزود: فرهنگ دینی ما جهان را فرا خواهد گرفت؛ حرف غربی حرف کهنه است ولی حرف اسلام حرف تازه است و این تازگی سبب جذب جوانان خواهد شد.



حجت الاسلام پناهیان گفت: لطیفه های ایرانی نشان از تیزهوشی است که مغز انسان از آن سوت می کشد، هوشمندی ایرانی همه جا زبان زد خواهد بود و امروز ما با این هوشمندی به این مرحله رسیده ایم.



وی اظهار داشت: کشور ایران 13 برابر تمام کشورهای جهان رشد علمی داشته است که خود غربی ها این آمار را اعلام کرده اند، همچنین آنها از بسیاری دستاوردهای علمی ما که محرمانه است، اطلاعی ندارند.



استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: انتخابات ما انتخابات تازه است ولی در کشورهای دیگر مردم را بازی می دهند، حافظه تاریخی در ملت های غربی دو یا سه سال است ولی در ایران حافظه تاریخی تقویت می شود.



وی با اشاره به دختران رای اولی اضافه کرد: رای دادن چند خصیصه دارد که یکی از آنها این است که نشان می دهد شما احساس عزت پیدا کرده اید و کاری نو را انجام می دهید.



حجت الاسلام پناهیان تصریح کرد: اصراری برای رای دادن همه افراد نیست ولی برخی از افراد با خودشان هم قهر هستند و می گویند مسئولان برای من چه کاری انجام داده اند که رای دهم.



استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: شهدا خون دادند تا انقلاب به اینجا رسیده است ولی چنین اخلاقی نداشته اند.

حاشیه های مراسم

ساعت شروع همایش رای اولی ها هشت صبح بود که همایش با یک ساعت تاخیر آغاز شد.

جمعیت کثیری از دختران فضای سالن آمفی تئاتر دانشگاه آزاد اسلامی را پر کرده بودند که شعرهای طنزگونه مجری برنامه در خصوص انتخابات و اجرای گروه سرود از جمله حاشیه های این همایش بود.

عدم حضور مسئول استانی در این همایش به دلیل حضور در برنامه رئیس جمهور در موسسه واکسن و سرم سازی از جمله نکات جالب توجه این همایش بود