نخستین خزانه گیری برنج کشور انجام شد

به گزارش خبرنگار مهر، خزانه گیری برنج در سطح یک هکتار از شالیزارهای شکرالله آقاجان نتاج و از نوع طارم محلی صبح پنجشنبه در دشت های سرد این روستا بر زمین بوسه زد.

شالیکاران مازندرانی، خزانه گیری برنج را با پوشش پلاستیکی و پس از شخم زدن شالیزارها آغازمی کنند.

مازندران حدود 240 هزار هکتار شالیزار دارد و با تولید سالانه حدود 950 هزار تن برنج سفید، مقام نخست تولید این محصول را در کشور دارد.

مدیرجهاد کشاورزی آمل دراین خصوص گفت: بیشتر کشاورزان به منظور کشت دوم برنج ، زمان خزانه گیری کشت اول را زودتر از موعد مقرر انجام می دهند.

سید مرتضی امینی افزود: خزانه گیری زودهنگام برنج به شرایط آب وهوایی مناسب برای رشد بذر درخزانه بستگی دارد وباعث می شود، رشد آن به صورت طبیعی و در زمان مقرر برای انقال به زمبن اصلی آمده شود.

وی ادامه داد: کشت زودهنگام باعث می شود، تا شالیزارها از آفت های زودهنگام برنج کمتر دچار خسارت شود.

مدیرجهاد کشاورزی آمل به کشاورزان توصیه کرد: از بذرهای اصلاح و گواهی شده برای استفاده در خزانه برنج انتخاب وسعی داشته باشند تا فضای، گرما و نیز نمناکی مناسب را پرورش بذر داشته باشند.

امینی، از آماده سازی 100هکتار از شالیزارهای این شهرستان برای خزانه گیری برنج برای سال زراعی جدید خبر داد و اضافه کرد: تاکنون از حدود 38 هزار هکتار شالیزار قابل کشت درآمل ، حدود 20 هزار هکتار شخم و شیارانجام شده است.

وی افزود: شخم و شیار زمستانه برای آماده سازی کشت برنج ، سبب دفع آفات کرم ساقه خوار برنج و کاهش استفاده از سموم شیمیایی در زمان پرورش برنج خواهد شد.

مدیرجهاد کشاورزی آمل ادامه داد: پیش بینی می شود در سال زراعی جاری، بیش از نیمی از شالیزارهای آمل به زیرکشت برنج از نوع ارقام محلی و حدود نیمی دیگر ارقام پرمحصول برود.

شهرستان آمل با حدود 38 هزار هکتارشالیزار، سالانه حدود 200 هزار تن برنج سفید مورد نیاز بیش از سه میلیون ایرانی را تامین می کند.