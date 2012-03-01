هشدار شدید وزیر کشور الجزایر به اخلالگران انتخاباتی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "دحو ولد قابلیه" گفت: انتخابات پارلمانی آینده پلی به سوی دادگاه و حتی زندان خواهد بود.

وی افزود: هر فردی که شفافیت و صداقت انتخابات آینده را زیر سئوال ببرد دادگاههای قضایی و زندان انتظار وی را می کشد، زیرا ما به دنبال برگزاری انتخاباتی شفاف و مطلوب هستیم.

وزیر کشور الجزایر گفت: ما در کمین تلاشهایی که فضای انتخابات را مخدوش کند هستیم و با توجه به بندهای قانونی حمایت از آرای مردم آسان است.

قابلیه خاطر نشان کرد: این انتخابات به مثابه تاییدی برای الجزایر در سایه تحولات و تغییرات جدید است و اجازه خدشه وارد شدن به آن داده نخواهد شد.

شایان ذکر است که انتخابات پارلمانی الجزایر قرار است در دهم ماه مه آینده برگزار شود.