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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۳۶

درآستانه انتخابات مجلس رخ داد؛

هشدار شدید وزیر کشور الجزایر به اخلالگران انتخاباتی

هشدار شدید وزیر کشور الجزایر به اخلالگران انتخاباتی

وزیر کشور الجزایر به کسانی که قصد اخلال در روند انتخابات و ایجاد چالش برای مشروعیت نظام حاکم در برابر مجامع جهانی را داشته باشند هشدار داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه القدس العربی، "دحو ولد قابلیه" گفت: انتخابات پارلمانی آینده پلی به سوی دادگاه و حتی زندان خواهد بود.

وی افزود: هر فردی که شفافیت و صداقت انتخابات آینده را زیر سئوال ببرد دادگاههای قضایی و زندان انتظار وی را می کشد، زیرا ما به دنبال برگزاری انتخاباتی شفاف و مطلوب هستیم.

وزیر کشور الجزایر گفت: ما در کمین تلاشهایی که فضای انتخابات را مخدوش کند هستیم و با توجه به بندهای قانونی حمایت از آرای مردم آسان است.

قابلیه خاطر نشان کرد: این انتخابات به مثابه تاییدی برای الجزایر در سایه تحولات و تغییرات جدید است و اجازه خدشه وارد شدن به آن داده نخواهد شد.

شایان ذکر است که انتخابات پارلمانی الجزایر قرار است در دهم ماه مه آینده برگزار شود.

کد مطلب 1547934

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