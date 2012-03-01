مردم با حضور در انتخابات دشمنان را مایوس کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضایی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، بر مشارکت عمومی و حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد .

وی افزود: حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب موجب تثبیت نظام شده و مایه پیشرفت و ترقی کشور در تمامی ابعاد خواهد بود.



وی اظهار داشت: ارتقاء و پیشرفت هر کشوری در سایه وحدت و یکپارچگی ملت آن کشور در صحنه های مختلف حاصل می شود.



امام جمعه نوکنده در ادامه ، با تاکید بر اینکه مشارکت حداکثری مردم در صحنه انتخابات نهم مجلس امری لازم است، گفت: حضور در انتخابات باید با تفکر و آگاهانه در راستای رشد جامعه اسلامی و خنثی سازی ترفندهای دشمنان، برگ زرین دیگری در تاریخ حماسه های ایران اسلامی ثبت کند.



حجت الاسلام رضایی بیان کرد: مردم باید ولایتمداری و خدمتگزاری کاندیداها را مد نظر داشته و به معیارهای رهبر معظم انقلاب در این زمینه توجه خاصی داشته باشند.



