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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۷:۵۹

حجت الاسلام رضایی:

مردم با حضور در انتخابات دشمنان را مایوس کنند

مردم با حضور در انتخابات دشمنان را مایوس کنند

بندرگز - خبرگزاری مهر: امام جمعه نوکنده با دعوت از آحاد مردم برای حضور حداکثری در انتخابات 12 اسفند ماه گفت: با توجه به حساسیت ویژه این دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی بر همه مردم واجب است که با حضور گسترده خود در پای صندوق های رای، دشمنان را مایوس کنند.

 به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد رضایی صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران، بر مشارکت عمومی و حضور حداکثری مردم در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی تاکید کرد .

وی افزود: حضور مردم در صحنه های مختلف انقلاب موجب تثبیت نظام شده و مایه پیشرفت و ترقی کشور در تمامی ابعاد خواهد بود.
 
وی اظهار داشت: ارتقاء و پیشرفت هر کشوری در سایه وحدت و یکپارچگی ملت آن کشور در صحنه های مختلف حاصل می شود.
 
امام جمعه نوکنده در ادامه ، با تاکید بر اینکه مشارکت حداکثری مردم در صحنه انتخابات نهم مجلس امری لازم است، گفت: حضور در انتخابات باید با تفکر و آگاهانه در راستای رشد جامعه اسلامی و خنثی سازی ترفندهای دشمنان، برگ زرین دیگری در تاریخ حماسه های ایران اسلامی ثبت کند.
 
حجت الاسلام رضایی بیان کرد: مردم باید ولایتمداری و خدمتگزاری کاندیداها را مد نظر داشته و به معیارهای رهبر معظم انقلاب در این زمینه توجه خاصی داشته باشند.
 
 
کد مطلب 1547935

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