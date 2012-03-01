500 هزار اصله نهال در هفته منابع طبیعی بین مردم قزوین توزیع می شود

هاشم گودرزوند چگینی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهارداشت: در راستای ترویج فرهنگ درختکاری و حفاظت از منابع طبیعی توزیع این تعداد نهال از 15 اسفند ماه سال جاری در سطح استان قزوین آغاز خواهد شد.



وی یادآورشد: نهال های توزیع شده از گونه های مهم اقاقیا، سرو، کاج، صنوبر و زبان گنجشک است که شهروندان، مراکز اداری و آموزشی می توانند با مراجعه به اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری به صورت رایگان نهال دریافت کنند.



چگینی بیان کرد: باید برای برگزاری بهتر هفته منابع ‌طبیعی و آبخیزداری از توان و ظرفیت تمام گروهها و اقشار استفاده کنیم.



دبیر ستاد برگزاری هفته منابع‌ طبیعی و آبخیزداری استان قزوین افزود: همیاران طبیعت نقش بسزایی در برگزاری این هفته دارند و از این قشر باید در احیای سنت دیرینه درختکاری بهره بگیریم.



چگینی عنوان کرد: باید تلاش کنیم تا از رسانه‌ها و مطبوعات در برگزاری بهتر هفته منابع ‌طبیعی و آبخیزداری و انعکاس به موقع اخبار این هفته نهایت استفاده را ببریم.



وی تصریح کرد: منابع ‌طبیعی هر جامعه، ثروت آن جامعه محسوب می ‌شود و فقط به نسل فعلی تعلق ندارد بلکه میراثی است که باید برای آیندگان نیز باقی بماند.



مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان قزوین با اشاره به اینکه حفاظت از عرصه های منابع طبیعی و حوزه های آبخیز مهمترین وظیفه این اداره کل است گفت: منابع طبیعی رکن اصلی در فراهم کردن محیط مناسب برای زندگی انسانها و موجودات و ایجاد تعادل در اکوسیستم تامین آب و خاک و هوای سالم و به طور کلی شرایط زیست محیطی است.



چگینی یادآور شد: بدیهی است کم توجهی به این منابع باعث از دست دادن آب، خاک و پوشش گیاهی و در نتیجه انهدام عوامل استمرار بقای موجودات زنده را فراهم خواهد کرد.



هفته منابع ‌طبیعی و آبخیزداری از 15 تا 21 اسفند‌ماه سال جاری برگزار می ‌شود و شعار امسال هفته منابع طبیعی پشتوانه جهاد اقتصادی نامگذاری شده است.