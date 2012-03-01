پایان عصر "جاسبی" در دانشگاه آزاد/ "مشایی" پیام نوری شد

راه اندازی وبلاگ و برگزاری دادگاه استاد دانشگاه شریف که در آمریکا بازداشت شد

به گزارش خبرنگار مهر، دانشگاه صنعتی شریف اقدام به راه اندازی وبلاگی به نشانی http://atarodi.sharif.ir به منظور اطلاع رسانی از آخرین اخبار و وضعیت استاد بازداشت شده خود در آمریکا کرد. این وبلاگ آخرین اخبار و اطلاعات مربوط به وضعیت دکتر مجتبی عطاردی - استاد بازداشت شده دانشگاه صنعتی شریف در آمریکا به دو زبان انگلیسی و فارسی در اختیار مخاطبان قرار داده شده است.

همچنین دادگاه استاد دانشگاه شریف در آمریکا برگزار شد و دادگاه حکم دکتر عطاردی را در یک ماه آینده اعلام می کند اما علیرغم درخواست دانشگاه برای بازگشت موقت وی به ایران در ایام نوروز، دادگاه با این تقاضا موافقت نکرد.

قطع دسترسی دانشگا‌هها به پایگاه‌های علمی به دلیل عدم پرداخت حق عضویت

دسترسی برخی از دانشگاه ها به پایگاه های استنادی علمی به دلیل عدم پرداخت حق عضویت قطع شده و امکان رتبه بندی این دانشگاهها را با مشکل مواجه کرده است. تعیین دانشگاههای برتر بر اساس رتبه بندی دانشگاه ها که از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انجام می گیرد. این در حالی است که به دلیل قطع دسترسی بسیاری از دانشگاه ها به پایگاه های استنادی بین المللی مانند ISI به دلیل پرداخت نشدن حق عضویت، رتبه بندی دانشگاه ها با موانعی روبرو خواهد شد.

حق عضویت پایگاه های استنادی در اوایل هر سال پرداخت می شود ولی تعداد زیادی از دانشگاه ها و پژوهشگاه های کشور از سال 2011 نتوانسته اند سهم خود را بابت اشتراک منابع پرداخت کنند.میزان بدهی های دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور به این پایگاه ها بالغ بر 10 میلیارد تومان اعلام شده است.

خداحافظی جاسبی با ریاست/ دانشجو کلید دانشگاه آزاد را تحویل گرفت

پس از پایان روزهای پر ماجرای دانشگاه بالاخره فرهاد دانشجو صبح روز 8 اسفند ماه 90 با حکم وزیر علوم، بر صندلی ریاست دانشگاه آزاداسلامی تکیه زد و جاسبی پس از 29 سال از ریاست این دانشگاه خداحافظی کرد. پس از طی مسیر پرفراز و نشیب تغییرات در اساسنامه دانشگاه آزاد و رای گیری جنجالی برای فرهاد دانشجو در هیأت امنای این دانشگاه. شب 7 اسفند حکم ریاست فرهاد دانشجو توسط برادرش کامران دانشجو- وزیر علوم بر اساس تفویض اختیار رئیس جمهر امضا شد.

مراسم معارفه فرهاد دانشجو با حضور مجتبی ثمره هاشمی-دستیار ارشد رئیس جمهور، عبدالله جاسبی رئیس سابق دانشگاه آزاد، کامران دانشجو وزیر علوم، حجت الاسلام محمدیان - رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها، محمدرضا مخبر دزفولی دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

همچنین فرهاد دانشجو در اولین روز کاری خود سه معاون آموزشی، پژوهشی و مالی اداری را تغییر داد و در بعدازظهر همان روز مدیرکل دفتر ریاست را تعیین کرد. در پایان مراسم دکتر جاسبی با جمع آوری وسائل خود دفتر خود در دانشگاه آزاد را ترک و این دفتر را در اختیار فرهاد دانشجو قرار داد.

اختیار دانشگاهها در تغییر رشته دانشجویان به هسته‌ای

حسین نادری منش - معاون آموزشی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به تقاضای برخی دانشجویان در زمینه انتقال به رشته های مرتبط با علوم هسته ای، گفت: اختیار تغییر و انتقال رشته دانشجویان به هسته ای با دانشگاهها است. وی با تاکید بر اینکه تقاضاهای مربوط به انتقال رشته در دانشگاه بررسی می شود، افزود: در این زمینه در صورتی که دانشگاهی با مشکلاتی مواجه شوند به ما اطلاع می دهند و ما هم ملاحظات لازم و یا تسهیلات لازم را فراهم می کنیم.

معاون آموزشی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در خصوص تقاضای برخی دانشجویان برای انتقال به رشته های مرتبط به علوم هسته ای، اظهار داشت: بررسی و اقدام در زمینه انتقال رشته در اختیار دانشگاه ها است.

همزمان با اعلام نتایج کنکور فراگیر ؛ مشایی دانشجوی کارشناسی ارشد پیام نور شد

اسفندیار رحیم مشایی در آزمون مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور پذیرفته شد. رحیم مشایی - رئیس دفتر رئیس جمهور که در آزمون دوره‌های فراگیر دانشگاه پیام نور شرکت کرده بود، در مقطع کارشناسی ارشد این دانشگاه پذیرفته شد. وی در رشته "روابط بین الملل" آزمون دوره‌های فراگیر دانشگاه پیام نور شرکت کرده بود.

اعتراض داوطلبان کنکور به تصاویر نامشخص در سئوالات مرمت کنکور ارشد

داوطلبان رشته مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی در کنکور کارشناسی ارشد سال 91 به سئوالات این رشته معترض هستند و سازمان سنجش آموزش کشور در پاسخ به آنها یادآور شده که تا 15 اسفند فرصت دارند اعتراض خود را به صورت اینترنتی اعلام کنند. این داوطلبان تاکید داشتند که برای رشته مرمت بناهای تاریخی، عکس ها و تصاویر به شکلی در دفترچه کنکور آمده که به هیچ عنوان مشخص نبوده است و همین مسئله امکان پاسخ دادن به آن سئوال را از داوطلبان سلب کرده است.

رشته مرمت و احیاء بناها و بافت های تاریخی دارای 120 سئوال بوده که مواد امتحانی زبان عمومی و تخصصی، فرهنگ و هنر ایران و جهان، مبانی نظری مرمت و آسیب شناسی و فن شناسی بناهای سنتی هر کدام دارای 30 سئوال بودند. از تعداد 120 سئوال این رشته 23 سئوال مربوط به تصویر مکان تاریخی مورد پرسش بود که تصاویر اسکن شده از دفترچه کنکور کارشناسی ارشد سال 91 نشان می دهد از این تعداد تنها نیمی از تصاویر کیفیت قابل قبول برای درج در دفترچه را داشتند و نیمی دیگر کیفیت مناسبی برای تشخیص مکان مورد نظر ندارند.

برگزاری طرح ویژه روز درختکاری در دانشگاه شهید بهشتی

ستاد بزرگداشت روز درختکاری دانشگاه شهید بهشتی، طرح ویژه این روز را برگزار می کند. طرح "هر دانشجو یک نهال" از سوی ستاد بزرگداشت روز درختکاری و با همکاری انجمنهای علمی -دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی برگزار می شود و دانشجویان و دانشگاهیان می توانند برای شرکت در این طرح، در پایگاههای مستقر در دانشکده های دانشگاه شهید بهشتی ثبت نام کنند.