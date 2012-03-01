ابوبکر بشیر به 15 سال زندان محکوم شد/ دادگاه تحت تاثیر تبلیغات آمریکا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری جاکارتاگلوب، این حکم در حالی صادر می شود که در ماه ژوئن سال گذشته محکومیت ابوبکر بشیر به دلیل فقدان مدارک و کهولت سن به 9 سال کاهش پیدا کرده بود.

پیش از این "ابوبکر بشیر" رهبر معنوی گروه جماعت اسلامی پس از قرار دادن نام این گروه در فهرست گروههای تروریستی از سوی ایالات متحده، این اقدام آمریکا را تلاش برای تحت تاثیر قرار دادن رای دادگاه توصیف کرده بود.

دادگاه درحکم نهایی خود بر ارتکاب اعمال تروریستی از سوی این روحانی اندونزیایی تاکید کرده، اتهامی که ابوبکر بشیر بارها آن را رده کرده است.

هفته گذشته ایالات متحده پس از متهم کردن گروه جماعت اسلامی به دست داشتن در انفجار بمب در کلیسایی در مرکز جاوا در ماه سپتامبر، این گروه را در فهرست گروههای تروریستی قرار داده و تحریم هایی را بر علیه این گروه و سه تن از رهبران آن وضع کرده است.

ابوبکر بشیر متهم به حمایت از فعالیتهای تروریستی و کمک مالی برای راه اندازی یک مرکز آموزش شبه نظامیان در استان آچه اندونزی است.

سرویسهای اطلاعاتی و آمریکا بر این باور هستند که این روحانی 72ساله رهبر معنوی شبکه اسلامی جماعه و شبکه القاعده در اندونزی است، اما او این اتهامات را رد کرده است.

ابوبکر بشیر پس از حملات تروریستی سال 2002 در جزیره بالی اندونزی که منجر به کشته شدن 202 نفر شد به اتهام ارتباط با این حملات دستگیر شد، اما در سال 2006 پس از تبرئه در دادگاه از زندان آزاد شد.