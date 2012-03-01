بازیکن ابومسلم به این تیم ضربه زد/ با تیم هندبالی به مشهد آمدم

به گزارش خبرنگار مهر، علی حنطه سرمربی شهرداری اراک چهارشنبه شب پس از تساوی تیمش مقابل ابومسلم در مشهد اظهار داشت: علی رغم اینکه چندین و چند بازیکن موثر تیم از جمله آرش روشنی پور را در اختیار نداشتم اما امروز به بازیکنان گفتم که باید همه تلاش شان را برای کسب بهترین نتیجه به کار بگیرند و نگذارند که ابومسلم روی دروازه ما موقعیت سازی کند.

وی تصریح کرد: به این وجود با یک تیم هندبالی و نصف و نیمه به مصاف ابومسلم رفتیم و از اینکه بازیکنانم توانستند یک تساوی ارزشمند خارج از خانه کسب کنند راضی هستم.

سرمربی شهرداری اراک با بیان اینکه ابومسلم در مشهد شرایط روحی خوبی برای انجام بازی ندارد گفت: تیم ابومسلم تیم خوبی است اما بازیکنان این تیم در مشهد استرس دارند و شما می بینید که همین تیم بیرون از مشهد خوب بازی می کنند.

حنطه در پاسخ به اینکه "آیا این همان تیمی نبود که شما بستید و ادعا کردید که اسفندماه 90 به لیگ برتر صعود خواهد کرد"، گفت: اینکه تیم را من بستم را قبول دارم اما باید 10 بازی به من فرصت داده می شد و اگر بعد از آن کارنامه نامطلوبی را بر جای می گذاشتم آن وقت مسئولان تیم می توانستند من را بردارند و دیگری را جایگزین کنند.

وی ادامه داد: متأسفانه تنها بعد از یک بازی که آن هم با یک شرایط خاص رقم خورد تصمیم گرفتند تا از سرمربیگری ابومسلم برکنارم کنند.

سرمربی سابق ابومسلم با بیان اینکه در زمان حضور وی در این تیم یکی از بازیکنان از درون تیم به تیم ضربه زده است، تأکید کرد: اصلا دوست نداشتم حتی به اندازه سر سوزنی به این مسئله اشاره کنم اما آن موقع یکی از بازیکنان تیم باعث شد تا تیم ضربه بخورد و ما در یک بازی در همان ناحیه ای که این بازیکن حضور داشت دو گل را دریافت کردیم.

حنطه در ادامه افزود: با این وجود تصمیم مسئولان باشگاه ابومسلم را در برکنار کردنم عجولانه دیدم زیرا در وهله اول به من فرصت ندادند و ضمن اینکه باید بدانیم در نتیجه نگرفتن های یک تیم کادر فنی تنها 40 درصد مقصر است و 60 درصد بقیه به مسائل دیگری مرتبط است.

وی ادامه داد: این ابومسلم همان تیمی بود که ملوان را سه بر یک برد که خدای جام حذفی است و در مقابل بسیاری از تیمهای گردن کلفت فوتبال ایران قد علم کرد.

سرمربی سابق ابومسلم اظهار داشت: بازهم باید اشاره کنم که اگر من 10 بازی با این تیم باشم و ابومسلم را جزو دو تیم صدر جدول قرار ندهم هرچه دلشان خواست بگویند.