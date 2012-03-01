تیم ملی والیبال با 27 بازیکن به استقبال انتخابی المپیک می رود

سعید درخشنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: این بازیکنان به غیر از چهار تیم سایپا، کاله، پیکان و شهرداری ارومیه بوده که در مرحله حذفی لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور حضور دارند.

وی افزود: بازیکنان این چهار تیم با نظر خولیو ولاسکو سرمربی تیم والیبال انتخاب و به جمع سایر ملی پوشان در اردو اضافه خواهند شد.

دبیر فدراسیون والیبال، از حضور چند بازیکن جوان به همراه ملی پوشان حاضر در مسابقات گذشته انتخابی المپیک از سوی ولاسکو به تیم ملی خبر داد.

درخشنده اضافه کرد: سرمربی تیم ملی سعی کرده تا بهترین های حال حاضر والیبال کشور را برای حضوری قدرتمند تر برای آخرین فرصت کسب سهمیه المپیک 2012 لندن دعوت کند.

درخشنده، از برپایی اردوی آماده سازی تیم ملی در کشور اسلوونی در اردیبهشت ماه و اردوی دیگر یک هفته قبل از بازیهای انتخابی المپیک در کشور چین خبر داد و گفت: به منظور تطبیق شرایط آب هوایی چین با ژاپن اردوی هفته آخر در پکن برگزارخواهد شد.

وی اضافه کرد: از تیم های ایتالیا و لهستان هم برای برگزاری دیدارهای تدارکاتی در تهران دعوت شده بود که به علت تداخل در برنامه های فدراسیون این دو کشور انجام مسابقه با آنان امکان پذیر نشد.

دبیر فدراسیون والیبال، صعود تیم ملی به بازیهای المپیک را از خواسته های قلبی جامعه ورزش به خصوص فدراسیون بیان کرد و یادآورشد: فدراسیون والیبال در این راستا هیچ کم فروشی نخواهد کرد و بهترین امکانات را برای المپیکی شدن تیم ملی فراهم خواهد کرد.