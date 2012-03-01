به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی در ادامه نشست خبری صبح روز پنجشنبه خود با خبرنگاران داخلی و خارجی از خبرنگاران و تصویربرداران رسانه های خارجی که برای پوشش انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی به ایران سفر کرده اند، خواست اخبار انتخاباتی را به طور دقیقه پوشش داده و واقعیات را آن طور که هست با رعایت امانت برای افکار عمومی جهان منعکس کنند.

وی در ارائه گزارشی از چگونگی بررسی صلاحیت کاندیداهای نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی اعلام کرد: از مجموع 5 هزار و 382 نفری که برای انتخابات ثبت نام کرده اند تعداد 4 هزار و 876 نفر پس از بررسی صلاحیت ها در هیئت های اجرایی با کسر تعدادی که انصراف داده اند و یا شکایت نکرده اند به شورای نگهبان ارجاع شد و در نهایت 3 هزار و 467 نفر صلاحیتشان مورد تأیید قرار گرفت که البته عده ای هم پس از تأیید صلاحیت بنا به دلایل شخصی انصراف دادند و کمتر از 1130 نفر صلاحیتشان تأیید نشد.

وی ادامه داد: بنابراین بیش از 70 درصد کسانیکه اسامی آنها به شورای نگهبان ارسال شد صلاحیتشان مورد تأیید قرار گرفت و کمتر از 23 درصد رد صلاحیت شدند.

کدخدایی ابراز امیدواری کرد: 12 اسفند با شور و شوقی که در مردم است شاهد برگزاری انتخابات پرشور باشیم و مثل همیشه شاهد مشارکت گسترده مردم در تعیین سرنوشت خود باشیم.

وی در این نشست در پاسخ به سوال خبرنگار المنار مبنی بر اینکه عده ای معتقدند ناظران خارجی باید در انتخابات حضور داشته باشند نظر شما در این رابطه چیست؟ گفت: بحث نظارت خارجی برای مناطق و سرزمین هایی است که سرنوشت آنها در اختیار خودشان نیست اما ملت غیور ایران بیش از سی و چند سال قبل با حضور در انقلاب اسلامی سرنوشت خود را رقم زده اند و اجازه دخالت به دیگر نهادها و کشورهای خارجی نمی دهند.

کدخدایی بیان اینگونه مطالب را توهین به شعور مردم ایران دانست و گفت: شورای نگهبان آماده است در هر جای دیگر جهان که احساس نیاز کرده اند تجربه های خود را در اختیار سازمان های بین المللی قرار دهند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان مبنی بر اینکه بحث های مطرح شده که تعدادی از کاندیداهای جریان انحرافی در شهرستان ها با تحت فشار گذاشتن شورای نگهبان تأیید شده اند؟ گفت: در بررسی صلاحیت ها شورای نگهبان تابع هیچ گونه فشاری نیست و بر اساس آنچه که معیار بوده صلاحیت ها را بررسی کرده و نهایتا نظر جمعی شورای نگهبان نسبت به بررسی صلاحیت ها اعلام شده است. شورای نگهبان نه توصیه ای را پذیرفته و نه تحت فشار و نه نظری نسبت به جریانات سیاسی کشور دارد.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار ترکیه ای که از میزان حضور زنان در انتخابات مجلس سوال کرد، گفت: در این دوره از انتخابات نیز مانند انتخابات گذشته از همه اقشار حضور داشتند، اما حضور جوانان و زنان در این دوره از انتخابات قابل توجه بود و قانون هم منعی برای تعداد زنان برای حضور در انتخابات ندارد. نگاه کشور و مسئولان نظام به همه اقشار یکسان است.

کدخدایی در پاسخ سوال خبرنگار عراقی که مجددا درباره تعداد زنان در مجلس آتی سوال کرد؟ گفت: همانطور که عرض کردم منعی برای ثبت نام خانم ها در انتخابات نیست، در این دوره تعداد ثبت نام کنندگان زن نسبت به ادوار گذشته بیشتر شده است و طبعا در هر کدام از حوزه های انتخابیه اگر به زنان رأی دهند و آنان رأی بیشتری کسب کنند وارد مجلس خواهند شد و حتی ممکن است اکثریت از خانم ها باشد ما منعی در این رابطه نداریم.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به خبرنگار خبرگزاری آنا مبنی بر اینکه نظارت مردمی در انتخابات تاکنون چگونه بوده و از این به بعد چگونه خواهد بود؟ گفت: هیئت های اجرایی و نظارت که کار بررسی صلاحیت ها را بر عهده دارد هیئت های مردمی محوری هستند و از معتمدان تشکیل شده اند. هیچ ارتباط رسمی و استخدامی با شورای نگهبان ندارند، بنابراین کار بررسی صلاحیت ها تا زمانی که به شورای نگهبان می رسد کاملا مردمی و بر اساس معتمدان مردم است.

وی درباره عملکرد صدا و سیما نسبت به این دوره از انتخابات که سوال یکی از خبرنگاران بود نیز گفت: صدا وسیما تلاش داشت نظرات مردم را منعکس و در شور و مشارکت مردم بیفزاید و فکر می کنم این تلاش تا حدودی قابل توجه بوده و باید از رسانه ملی در بخش های مختلف تشکر کرد.

کدخدایی در پاسخ به سوال خبرنگار آلمانی درباره اظهار نظر شورای نگهبان نسبت به افراد و گروه های سیاسی و کاندیداهای آنها گفت: شورای نگهبان بر اساس معیارهای قانونی اظهار نظر می کند و نگاهی به جناح ها و وابستگی های سیاسی افراد که در چارچوب قانون اساسی و نظام جمهوری اسلامی ایران فعالیت می کنند، ندارند.

وی گفت: به نظر ما انتخابات فردا انتخابات پرشوری خواهد بود و حتی نسبت به انتخابات ادوار مجلس پرشورتر و حضور مردم چشمگیرتر خواهد بود و مجلس نهم به پشتوانه مردمی بهتری کار خود را آغاز می کند.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به خبرنگاری از یک رسانه اسپانیایی که پرسید تعداد نماینده های رد صلاحیت شده که با اختلاس 3000 میلیارد تومانی ارتباط دارند، چند نفر است و آیا نمایندگانی که رد صلاحیت شده اند امکان کار در مجلس فعلی را دارند؟ گفت: تعداد نمایندگانی که در مجلس هشتم حضور دارند و صلاحیتشان تأیید نشده 30 نفرند که برخی از آنها با پرونده اختلاس معروف ارتباط داشتند و تعدادشان 2 تا 3 نفر است و باقی هم صلاحیت های لازم را در حال حاضر برای ورود به مجلس نهم ندارند.

وی ادامه داد: همانطور که قبلا گفتم بررسی صلاحیت ها به همان دوره مجلس ارتباط دارد و نمایندگانی که برای ورود به مجلس هشتم تأیید صلاحیت شده اند، صلاحیت آنها برای دوره قبل همچنان باقی است.

کدخدایی در پاسخ به یک خبرنگار ایتالیایی درباره معیارهای شورای نگهبان در رد صلاحیت نمایندگان چیست؟ گفت: قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی در مواد 28 و 30 شرایطی از جمله مدرک تحصیلی، سن، اعتقاد به قانون اساسی و اینگونه موارد را بیان کرده است و بررسی ما بر اساس همین قانون است.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری از ایتالیا که از دلایل رد صلاحیت تعدادی از کاندیداهای مورد حمایت رئیس جمهور جویا شد، گفت: شورای نگهبان مستندات قانونی در خصوص رد صلاحیت داوطلبان را به خود آنها اعلام می کند، اگر مدارک را طلب کنند در اختیارشان قرار می دهیم و بر اساس قانون مجاز به ارائه دلایل به دیگران نیستیم اما آنچه نسبت بررسی صلاحیت داوطلبان انجام شده مطابق شرایط مندرج در قانون انتخابات است.

سخنگوی شورای نگهبان در پاسخ به سوال خبرنگاری که پرسید، مردم چطور از تخلفات تبلیغاتی که در سر صندوق ها و یا حین رأی گیری انجام می شود به شورای نگهبان اطلاع رسانی کنند؟ گفت: تخلفات بر سر صندوق ها یا حین رأی گیری از راه های مختلف به شورای نگهبان و هیأت های اجرایی منتقل می شود، ناظران ما و بازرسان وزارت کشور در صحنه حضور دارند و از روز پس از رأی گیری به مدت 7 روز کلیه افرادی که نسبت به اینگونه موارد اعتراض و شکایت دارند می توانند شکایتشان را به هیأت های نظارت یا فرمانداری ها اعلام کنند هیچ گونه منعی برای دریافت شکایت نداریم.

وی در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری از ایتالیا که پرسید با وجود حصر کروبی و موسوی چند نفر از کاندیداهای انتخابات این دوره از مجلس از گروه جنبش سبز هستند، گفت: از آنجا که بررسی صلاحیت های کاندیدا در شورای نگهبان بر اساس جناح ها و گروه های سیاسی نیست و بر اساس رفتار شخصی کاندیداها هست نمی توانیم آمار صحیحی از جناح ها و گروه هایی که کاندیدا شده اند و یا منتسب به این گروه ها هستند ارائه کنیم آنچه در بررسی ها ملاک بوده رفتار افراد و فرق نمی کند به کدام گروه سیاسی وابسته باشند. چنانچه جناح ها و گروه ها بر اساس قانون نتوانند فعالیتی کنند امکان حضور در انتخابات را هم ندارند.