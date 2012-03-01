بررسی وضعیت قرآنی سه هزار خانواده طلاب غیر ایرانی/ شناسایی بیش از 400 حافظ قرآن

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدحسن اصل نژاد، شامگاه چهارشنبه در همایش قرآنی و حدیثی خانواده‌های طلاب المصطفی(ص) که در مجتمع آموزش عالی امام خمینی(ره) قم برگزار شد، با بیان این مطلب تصریح کرد: براساس روایات تنها راه نجات چنگ زدن به ریسمان الهی یعنی قرآن و خاندان نبوت است و این دو وسیله هدایت و مانع ضلالت اند و تا قیامت از هم جدایی ندارند.



قرآن و عترت؛ دفترچه راهنمای زندگی بشریت



رئیس مرکز قرآنی نورالثقلین امور خانواده طلاب گفت: صانع بزرگ عالم هسته ای دفترچه ای برای روش زندگی در اختیار ما قرار داده و عالمان آگاه به محکمات و متشابهات معرفی شده اند.



وی اظهار کرد: خانواده به عنوان رکن جامعه مورد توجه جامعه شناسی بوده و این عضو کوچک فارغ از کارکرد روانی بستری معرفتی و تربیتی است و قرآن به عنوان منبع لایزال بر کارکرد اجتماعی آن تاکید و دستوراتی ارایه داده است.



اصل نژاد عنوان کرد: بزرگترین هدف نظام اسلامی رسیدن به اهداف قرآنی است و تاکید جامعه المصطفی بر این است که مجموعه سیاست های این نهاد بر محوریت بخشی به قرآن و احیای ارزش های قرآنی در همه نظامات تربیتی و پژوهشی استوار شود.



وی افزود: آشنایی همه طلاب و خانواده های آنان با قرآن و معارف آن هدف و راهبردی بزرگ برای المصطفی است و باید در همه عرصه ها دنبال شود زیرا قابل قبول نیست در حوزه چه در سطوح طلاب و چه در سطح خانواده ها با آگاهی های بنیادی و پایه ای قرآن فاصله داشته باشند و بر همین اساس مرکز قرآنی و حدیثی نورالثقلین در نیمه دوم سال 88 شکل گرفت.



اصل نژاد بیان کرد: امور قرآنی و حدیثی این مرکز شامل برنامه های خود مرکز، مجتمع های درون شهری، نمایندگی های داخل و خارج در امور خانواده ها می شود و 824 نفر در حال حاضر در کلاسهای مختلف در قالب 1282 نفر کلاس توسط 40 استاد مجرب استانی تحت آموزش های قرآنی و حدیثی هستند و روزانه بیش از 60 کلاس در این مرکز در دو نوبت صبح و عصر در دو بخش زنان و مردان برگزار می شود.



وی برگزاری مسابقات قرآنی و حدیثی و آثار درباره بیداری اسلامی، طراحی بروشور و برپایی نمایشگاه قرآنی و حدیثی و حضور در نمایشگاه ها را از دیگر برنامه های این مرکز برشمرد.



اصل نژاد تصریح کرد: یکی از اصلی ترین وظایف این مرکز تهیه آماری دقیق و کامل از خانواده های المصطفی است و در این خصوص بعد از طراحی نرم افزار نور این آمار در حال تهیه است و تا امروز آمار بیش از سه هزار خانواده المصطفی تهیه شده است تا بتوان براساس آن برنامه ریزی مناسبی صورت گیرد.



شناسایی 416 حافظ قرآن



وی با بیان اینکه از این تعداد خانواده بیش از هزار نفر تحصیلات بالای دیپلم دارند گفت: تعداد 40 نفر حافظ کل قرآن و 416 حافظ هستند و 834 نفر مادر و همسر این تعداد حافظ قرآن هستند که باید در بعد روخوانی و روان خوانی همسران تلاش بیشتری انجام داد و همه باید همکاری کنند.



وی برگزاری المپیاد قرآن و حدیث را از دیگر فعالیت های این مرکز دانست و گفت: 900 نفر در این دوره از مسابقات شرکت کردند که گامی موثر در ایجاد فضای قرآنی و حدیثی در المصطفی است و البته باید تلاش صدچندانی برای مشارکت بیشتر آنان داشته باشیم.



اصل نژاد بیان کرد: تدوین آئین نامه و برگزاری مسابقات قرآنی و حدیثی به صورت منظم، تدوین آئین نامه آموزشی برای مجتمع ها در داخل و خارج، تدوین برنامه کارگاه ها، نشست ها و ...، تدوین آئین نامه حفظ میان مدت، کوتاه و بلندمدت، تدوین طرح ارزیابی قرآنی و حدیثی خانواده ها و طرح حمایت از تشکل های قرآنی را از برنامه های سال آینده مرکز قرآنی نورالثقلین است.