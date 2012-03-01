مشکل کشور منابع مالی نیست/توانایی علمی ایرانیان بالاتر از متوسط جهانی

به گزارش خبرنگار مهر، محمود احمدی نژاد پیش از ظهر پنجشنبه در افتتاح طرح های وزارت جهاد کشاورزی و رونمایی از واکسن گامبورو در موسسه تحقیقات واکسن و سرم سازی رازی اظهار داشت: مشکل کشور منابع مالی نیست و هر جا اراده ای متمرکز شده به نتیجه رسیده و برای مثال کسی در دنیا فکر نمی کرد ما بتوانیم ماهواره بفرستیم اما با بهره گیری از خرد جمعی امروز ما جزو کشورهایی هستیم که هدایت و ساخت و تولید ماهواره را برعهده داریم.

وی با اشاره به طرح های مورد بهره برداری در بخش کشاورزی تاکید کرد: برخلاف اینکه عده ای ظرفیت های بخش کشاورزی را جدی نمی گیرند من معتقدم کشاورزی در اهمیت و اولویت اول کشور ماست.



رئیس جمهور با بیان اینکه تامین محصولات کشاورزی از نیازهای اولیه کشور محسوب می شود، یادآور شد: بعضی ها از فضا به عنوان ابزار سیاسی استفاده می کنند و از این رو باید با غنابخشی به نیازهای فضایی کشور و تلاش برای تامین این نیازها در کشور از تهدیدات دشمنان جلوگیری کرد.



وی با برشمردن وسعت جغرافیایی ایران و منابع آبی و میزان بارندگی سالانه خواهان بازیابی آب در چرخه شد و ادامه داد: از 8.5 میلیون هکتار کشت آبی 1.1 میلیون هکتار تحت پوشش آبیاری شیوه جدید است که البته نمی توان آن را شیوه ای بسیار جدید خواند بلکه در حال حاضر از 65 درصد توان بهره گیری شده و این میزان بازدهی داریم.



احمدی نژاد در ادامه به وجود 18 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور اشاره کرد و گفت: باید بخشی از کشاورزی را به گلخانه ها برده و با مصرف آب کمتر چندین برابر بازدهی داشته باشیم.



رئیس جمهوری در بخش دیگری از سخنانش با اشاره به میزان اشتغالزایی بخش کشاورزی در کشور گفت: با ظرفیت کنونی بخش کشاورزی 6 هزار نفر اشتغال را در برنامه داریم تا ایجاد کنیم که این موضوع زمانبر بوده و دولت برای دستیابی به آن تلاش می کند.

وی با بیان اینکه قرار است دو میلیون هکتار به سطح زیر کشت کشور افزوده شود: ابراز امیدواری کرد بتوان ظرف یک سال و نیم، میزان فوق را به زیر کشت برده و 450 هزار نفر اشتغال جدید ایجاد کنیم.



رئیس جمهوری سال 91 را سالی جهادی در جهاد کشاورزی خواند و خواهان عملیاتی شدن طرح های تحقیقاتی این بخش و بهره گیری از توان کشاورزان و محققان داخل کشور شد.



احمدی نژاد در ادامه سفر به استان البرز گفت: استان البرز شاهد به ثمر رسیدن خدماتی در سه بخش مسکن، کشاورزی و تحقیقات است.



وی با اشاره به سخنان وزیر مسکن در این مراسم از اهتمام جدی دولت برای رفع مشکل مسکن در کشور و تداوم اجرای طرح مسکن مهر تا خانه دار شدن همه افراد فاقد مسکن خبر داد.



رئیس جمهور همچنین با اشاره به سخنان استاندار البرز مبنی بر رشد جمعیت در این استان تاکید کرد: اگر رشد جمعیت به 12 درصد هم برسد برای مسکن برنامه ریزی شده و کسی فاقد مسکن نخواهد بود.



احمدی نژاد در خصوص طرح های تحقیقاتی صورت گرفته در وزارت جهاد کشاورزی و به ویژه واکسن گامبرو تولید محققان واکسن و سرم سازی رازی از تولید 2.5 میلیون دوز واکسن خبر داد و کشور را از واردات این دارو بی نیاز خواند.



وی به کشتار بیماری دامی طیور اشاره کرد و تولید واکسن گامبرو را عاملی برای جلوگیری از این میزان تلفات دانست.



رئیس جمهوری در ادامه به پیشرفت های فناوری کشور اشاره کرد و گفت: فناوری های روز دنیا در برابر استعداد انسانی ناچیز است و ازاین رو بشریت توان بالایی برای گام برداشتن در مسیر پیشرفت دارد.



احمدی نژاد گفت: ایرانی ها در کار علمی از متوسط جهان بالاترند و این توان را دارند که علاوه بر تامین نیازهای خود، نیازهای بخشی از جامعه بشری را نیز تامین کنند.