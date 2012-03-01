نمایشگاه نوروزی صنایع دستی در قزوین برگزار می ‌شود

اسدالله بیرانوند در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تشکر از همکاری هنرمندان و صنعتگران در برگزاری نمایشگاه‌‌ نوروزی سال 90 گفت: استان قزوین با توجه به ارزش تاریخی و فرهنگی و تنوع صنایع دستی می ‌تواند به بازاری برای ارائه آثار صنایع دستی و هنرهای سنتی در کشور تبدیل و مجموعه ‌ای از توانمندهای استان را به صورت یک موزه گسترده برای گردشگران به نمایش بگذارد.



وی یادآورشد: برگزاری نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی در مجموعه تاریخی، فرهنگی سعدالسلطنه می ‌تواند همراهی تاریخ و فرهنگ را در یک فضای زیبا و گسترده به گردشگران معرفی کند.



مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین تعداد غرفه های این نمایشگاه را 40 غرفه عنوان کرد و افزود: در این نمایشگاه سعی شده است تا از همه صنایع دستی و هنرهای سنتی کاربردی و احیا شده قزوین برای آشنایی علاقمندان استفاده شود.

وی بیان کرد: این نمایشگاه با همکاری شهرداری قزوین در کنار دومین جشنواره ملی بازی و اسباب بازی کودکان محصولات خود را به میهمانان ارائه می کند.



وی تصریح کرد: از برنامه های جنبی این نمایشگاه جشنواره موسیقی و نمایش آیینی استان است که با اجرای برنامه های نوروز خوانی، موسیقی سنتی و نمایش آیین‌های موسوم به نوروز قزوین میزبان میهمانان سال 91 خواهد بود.



بیرانوند زمان دیدار از این نمایشگاه را از سوم تا یازدهم فروردین ماه 91 اعلام کرد و گفت: هفتمین نمایشگاه صنایع دستی و هنرهای سنتی قزوین در مجموعه تاریخی، فرهنگی سعدالسلطنه بزرگترین سرای سرپوشیده کشور با محصولات رودوزیهای سنتی، تراش شیشه، نقاشی روی صدف، معرق کاری، مشبک کاری، گره چینی، عروسک بافی برگزار و تولید زنده صنایع دستی و هنرهای سنتی مربوط به کودکان نیز اجرا می ‌شود.



وی اظهارداشت: موقعیت ممتاز قزوین از نظر جغرافیایی که در محل ارتباط شمال، جنوب و شرق، غرب کشور بوده همواره باعث پویایی اقتصاد و گسترش بازرگانی در شهر شده و امکانات و تسهیلات مورد نیاز خویش را نیز برآورده کرده است.



بیرانوند یادآورشد: سرای سعدالسلطنه بزرگترین کاروانسرای سرپوشیده تجاری مربوط به دوره قاجار است که هم اکنون بعد از مرمت تغییر کاربری داده و به فضای فرهنگی تاریخی استان قزوین تبدیل شده است.



سرای سعدالسلطنه در خیابان امام خمینی قزوین قرار دارد و از جمله بناهای زیبای کشور به شمار می ‌رود.