شرایط برگزاری انتخابات باشکوه در کاشمر مهیاست/ تدارک 216 شعبه اخذ رای

مهدی محمودی در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه 216 شعبه برای اخذ آرای مردم تدارک دیده شده که در هر شعبه دو صندوق وجود دارد، افزود: تمام تأکیدات براین بوده تا صندوق‌ها در مکان‌هایی قرار گیرند تا کمترین زحمت را برای مردم داشته باشند.

وی با اعلام این‌که در حوزه انتخابیه کاشمر بیش از 4 هزار نفر جزو مجریان برگزاری انتخابات هستند، افزود: در نهمین دوره مجلس شورای اسلامی هشت نفر و خبرگان رهبری سه نفر ثبت نام کرده اند که اطلاعیه های آنان در سطح شهر توزیع شده است.

وی اظهار کرد: دشمنان پلید جمهوری اسلامی ایران در کشورهای استعماری، چشم و دندان‌هایشان را برای کم ‌رنگ جلوه دادن حضور مردم در دوازدهم اسفندماه تیز کرده‌اند.

وی در ادامه با اشاره به ای‌که، کسی که قرار است به مجلس شورای اسلامی ورود پیدا کند بایستی هم به فکر جهان اسلام و هم شرایط داخلی کشور باشد، افزود: ارزشمند است که نماینده، فردی متدیّن، کارآمد، دلسوز و مثمر ثمر برای نظام، انقلاب و مردم باشد.

وی با بیان اینکه مصوباتی که در مجلس به تصویب می‌رسد به کل مسلمین جهان بر می‌گردد زیرا ما به عنوان کشوری که امّ‌القرای جهان اسلام است هستیم، گفت: کاندیدای انتخابات مجلس قرار است نماینده نظام جمهوری اسلامی در مرکز قانون ‌گذاری این نظام باشد، به همین جهت با آگاهی نسبت به خواسته‌های دشمنان باید بداند چگونه عمل کند تا اهداف دشمنان تحقق نیابد.

وی همچنین بی‌طرفی مجریان برگزاری انتخابات را یکی از ملاک‌های حضور حداکثری مردم دانست و افزود: ما مجریان انتخابات ، امین رأی مردم هستیم لذا باید به گونه‌ای عمل کنیم تا خواسته‌های رأی دهندگان تحقق پیدا کند.

محمودی گفت: زمانی که نماینده با رأی قاطع و حداکثری مردم به صحن مجلس می‌رود، پشتوانه یک ملت را به همراه دارد، لذا وظیفه‌ اش سنگین ‌تر می‌شود.

وی با بیان این که امسال نسبت به دوره های قبل سطح تخلفات بسیار کاهش داشته، گفت: حضور حداکثری مردم پشتوانه عظیمی برای نظام و مشت محکمی بر دهان کشورهای استکباری و استعماری از جمله آمریکا خواهد بود.