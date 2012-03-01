بالگرد در انتخابات چهارمحال و بختیاری استفاده می شود

به گزارش خبرنگار مهر، به علت بارش برف سنگین در شهرستان کوهرنگ راه ارتباطی 15 روستای دهستان موگویی در شهرستان کوهرنگ قطع شده است.

بارش برف سنگین در گردنه عسل کشان موجب مسدود شدن جاده شده و ارتباط زمینی چهارهزار و 500 نفر ساکنان روستاهای دهستان موگویی از توابع شهرستان کوهرنگ با مرکز این شهرستان و مرکز استان قطع شده است.

انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی فردا در سراسر کشور برگزار می شود و اینکه چگونه رای مردم منطقه دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ جمع آوری می شود سئوالی بود که در ذهن بسیاری از مردم به وجود آمده بود.

بخشدار مرکزی کوهرنگ در گفتگو با خبرنگار مهر در این خصوص با اشاره به اینکه راه زمینی دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ چهارمحال و بختیاری با این استان به خاطر بارش برف فراوان قطع شده، اظهار داشت: 15 روستای دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ این استان هم اکنون هیچ راه ارتباطی با شهرستان و استان ندارند.

ستار فرهادی نیا بیان داشت: حجم زیاد برف گردنه عسلکشان را بسته است و امکان بازگشایی این گردنه به هیچ وجه وجود ندارد.

وی تاکید کرد: انتخابات یکی از ارکان و عرصه های مهم در نظام اسلامی ما است و انتخابات باید به خوبی در همه کشور برگزار شود.

وی بیان داشت: ما برای برگزاری انتخابات در دهستان موگویی شهرستان کوهرنگ استفاده از بالگرد را پیش بینی کرده ایم.

بخشدار مرکزی کوهرنگ عنوان کرد: به علت بسته شدن راههای ارتباطی این دهستان با مرکز شهرستان ما مجبور هستیم برای جمع آوری آرای مردم آن منطقه از بالگرد استفاه کنیم.

وی بیان داشت: اگربه هرصورت از بالگرد نتوانستیم استفاده کنیم از ماشینهای کمک دار برای جمع آوری رای مردم دهستان موگویی استفاده می کنیم.

وی تاکید کرد: تردد از داخل استان به آن دهستان به هیچ وجه وجود ندارد و ماشینهای کمک دار باید ازاستان لرستان وارد دهستان موگویی شوند.

فرهادی نیا بیان داشت: ما تمام سعی و تلاشمان را برای برگزاری انتخابات سالم و خوب در این منطقه انجام می دهیم.

وی همچنین به باز شدن گردنه های چری و شاه منصوری این شهرستان خبر داد و بیان داشت: تنها گردنه ای که در این شهرستان بسته است گردنه عسلکشان است و باز کردن آن به هیچ وجه امکان پذیر نیست.