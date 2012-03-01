گلستانیها به عشق میهن می آیند

به گزارش خبرنگار مهر، گلستانیها با بیان اینکه برای نظام مقدس انقلاب اسلامی تلاشها و فدارکاریهای فراوانی شده است، مشارکت آحاد مختلف جامعه را در این رویداد خواستار شدند.

به تاکید آنها در شرایط کنونی که تمامی دشمنان ابزارهای مختلف را به کار گرفته اند تا مشارکت مردم را در انتخابات کمرنگ جلوه دهند، در روز جمعه و پا به پای دیگر هموطنانمان به ندای رهبری انقلاب لبیک خواهیم گفت.

قشرهای مختلف گلستان اعم از اقوام، گروههای سیاسی، مذهبی، دانشگاهی و ... بیان داشتند با مشارکت پرشور در انتخابات به نظام مقدس اسلامی و آرمانهای شهدا ادای دین می کنیم.

همچنین با اشاره به تلاشهای دشمنان برای ورود و نفوذ عناصر وابسته در مجلس، گلستانیها یادآور شدند: اصلح ترین افراد و برترین ها را روانه خانه ملت می کنیم. در عین حال دستگاهها و نهادهای مختلف نیز بر لزوم مشارکت گسترده و خودجوش مردم در انتخابات 12 اسفندماه تاکید کرده اند.

گلستانیها با بیان اینکه در 33 سال گذشته نتیجه وحدت را در استان شاهد بودیم، بیان کردند: در روز 12 اسفند پاسخ دندان شکنی به یاوه سرایی های بیگانگان خواهیم داد.

آنان تاکید کردند: در روز 12 اسفند عزت، شرف و سربلندی ایران اسلامی را در گوشه و کنار جهان طنین انداز می کنیم.

در حال حاضر تمامی شرایط و امکانات برای جمع آوری آرای مردم گلستان مهیا شده است.

بیش از یک میلیون گلستانی واجد شرایط رای دادن در انتخابات هستند.