خوزستانی ها آماده خلق حماسه ای دیگر/ انتخابات مظهر مردمی بودن نظام

به گزارش خبرنگار مهر، در انتخابات خوزستان از مجموع 319 داوطلبی که نام نویسی کرده بودند 98 نفر رد صلاحیت، 16 نفر در هفته اول انصراف و 9 نفر نیز به واسطه ائتلافهای انجام شده استعفا داده اند.

از جمعیت استان خوزستان که بالغ بر چهار میلیون و 500 هزار نفر است تعداد سه میلیون و 29 هزار نفر از واجدین شرایط قانونی رای دادن در این دوره از انتخابات هستند. از این تعداد 204 هزار نفر رای اولی در سراسر استان وجود دارند.



دو هزار و 809 صندوق اخذ رای در استان وجود دارد که از این تعداد یک هزار و 951 صندوق به صورت ثابت و 858 صندوق سیار هستند همچنین به موجب قانون، در اهواز سه صندوق فرعی کار رای‌گیری از اقلیتهای مذهبی را انجام می دهند.



نامزدهای انتخاباتی در استان خوزستان در 18 حوزه انتخابیه به فعالیت پرداختند و با انواع ابزاهای تبلیغاتی مردم را به رای دادن دعوت کردند که البته امسال با تدوین قانونی مشخص برای تبلیغات چهره اغلب شهرهای استان خوزستان از بابت نصب و الصاق پوستر و پلاکارد و تراکت بر در و دیوار چندان مخدوش نشد.



البته در این برخی نامزدها که انتظار قانونمداری بیشتری از آنها می رفت اقدام به چسباندن پوسترهای خود روی دیوارهای عمومی کردند که در بخشی از شهرها مشکلاتی را به وجود آورده است.



اما شور و نشاط انتخاباتی در استان خوزستان به خصوص در شهر اهواز به عنوان مرکز استان که بیشترین نامزد در آن به رقابت می پرداختند وصف ناپذیر بود و مردم مشارکت پرشوری در جریان تبلیغات نامزدهای داشتند که این موضوع از مشارکت بالای در روز جمعه و در رای گیری حکایت می کند.



عشایر همیشه در صحنه خوزستان نیز همانند همیشه در فراخوانهای مختلف ضمن دعوت از عموم مردم برای حضور در انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی از آمادگی کامل خود برای حضور گسترده و باشکوه پای صندوقهای رای در روز جمعه خبر دادند.



اصناف و بازاریان خوزستان نیز با نصب پارچه نوشته هایی در سطح شهر و در مغازه ها و واحدهای تجاری خود، مردم و بازاریان را به شرکت در انتخابات دعوت کرده اند هر چند بازاریان در سه دهه که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشته همواره در صف اول حضور مردمی در انتخابات مختلف بوده اند و این باز نیز صفهای رای گیری را شکوهی دیگر می بخشند.



دانش آموزان و دانشجویان خوزستانی که در این مدت با شور و اشتیاق خود، رونق بخش ستادهای انتخاباتی نامزدها، جلسات پرسش و پاسخ و سخنرانی های انتخاباتی بودند نیز برای ساعت هشت صبح روز جمعه و آغاز رای گیری لحظه شمار می کنند تا در تعیین سرنوشت این نظام تاثیرگذار باشند. به خصوص اینکه 204 هزار رای اولی که قرار است در استان خوزستان پای صندوقهای رای بروند از همین افراد به حساب می آیند.

استاندار خوزستان نیز در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: تمامی دستگاه های دولتی و خصوصی استان باید در راستای تقویت و افزایش مشارکت گسترده مردم اقدام کنند.



سید جعفر حجازی با اشاره به برگزاری انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در 12اسفندماه گفت: بعد از راهپیمایی پرشکوه و عظیم مردم کشورمان تاکنون دشمنانمان در بهت فرو رفته اند و امید است مردم با خلق حماسه ای دیگر شکست سنگین دیگری را بر آنان تحمیل کنند.



حجازی افزود: دشمنان مردم و نظام مقدس جمهوری اسلامی علاوه بر جنگ نرم و رسانه ای در عرصه اقتصاد نیز سعی بر عناد و برهم زدن نظام اقتصادی کشورمان داشته اند که تاکنون به یاری خداوند متعال و همت مردم همواره با شکست مواجه شده اند.



وی از مدیران خواست در ساعات باقیمانده تا روز جمعه که زمان برگزاری انتخابات است با تشویق مردم به مشارکت در انتخابات، آن طور که شایسته است فضا و زمینه حضور مردم را به خوبی آماده کنند.



استاندار خوزستان انتخابات مظهر مردمی بودن نظام دانست و گفت: همانگونه که شرکت در انتخابات یک وظیفه و تکلیف شرعی است دعوت مردم و فراهم کردن زمینه شرکت باشکوه آنان در انتخابات وظیفه ای خطیر است که بر عهده همه مسولان قرار دارد.