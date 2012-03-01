پایان یک هفته رقابت در خراسان شمالی/ نامزدهای اصلح در راه بهارستان

به گزارش خبرنگار مهر، با اتمام زمان رسمی تبلیغات انتخابات ، 7 روز رقابت و تلاش تبلیغاتی و انتخاباتی 25 نامزد انتخابات در خراسان شمالی نیز از ساعت 8 صبح پنجشنبه پایان یافت؛ ستادهای انتخاباتی بسته، سخنرانی های عمومی و رسمی نامزدها تعطیل و شلوغی خیابان های مراکز حوزه های انتخابیه به آرامش نسبی رسید.

نامزدهای انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی در این فرصت ارزشمند، با تلاش نفس گیر و با به کارگیری صدها نیروی جوان، زن و مرد و کارگر و کارمند، دانش آموز و دانشجو، و بهره گیری از دهها معتمد محلی با نفوذ و شخصیت های سیاسی و اجتماعی همه تلاش خود را به کار گرفتند تا توانمندی ها و برنامه های خود را طی این مدت به مردم عرضه کنند.

برخی از نامزدهای انتخابات مجلس نهم، فعالیت تبلیغاتی خود را به صورت چراغ خاموش قبل از آغاز هفته قانونی تبلیغات آغاز کرده بودند اما با شروع مهلت قانونی تبلیغات، برگزاری سخنرانی های رسمی، دیدار با اعضای تشکل های مدنی و بازدید از شهر و روستاهای حوزه انتخابیه، در دستور کار فعالیت تبلیغاتی آنان قرار گرفت.

حضور تفکرات و جریان های سیاسی مختلف در عرصه انتخابات خراسان شمالی، موجب شور و نشاط انتخاباتی در این ایام شده بود، اکثر نامزدهای انتخاباتی رعایت قانون انتخابات را در دستور کار خود قرار داده بودند، رعایت اخلاق انتخاباتی در میان نامزدهای مجلس شورای اسلامی در خراسان شمالی واقعا زیبنده شرکت کنندگان در مسابقه بهارستان بود، هیچ گونه تنشی در شهر و ستاد های انتخاباتی دیده نمی شد و اگر تخلفاتی هم وجود داشت آنقدر محسوس نبود که بتواند جای طرح در محفل و مجلسی را برای خود باز کند.

با پایان گرفتن این ایام و درحالیکه کمتر از24 ساعت به زمان رای گیری باقی مانده است، مردم فهیم و انقلابی ایران اسلامی و به ویژه مردم آگاه و ولایت مدار استان خراسان شمالی فرصت یافته اند تا در مورد کاندیدای مورد علاقه خود که واجد شرایط لازم برای تصدی مسئولیت خطیر نمایندگی مردم است به بررسی و تصمیم گیری نهایی بپردازند.

جمعه 12 اسفند ماه، روز سرنوشت نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی است و مردم این استان از بین 25 نامزد راهیابی به خانه ملت، 4 نفر نامزد مستقل ازحوزه های انتخابیه استان و یک نامزد مشترک از حوزه انتخابیه فاروج را به خانه هرمی بهارستان خواهند فرستاد.

فردا حماسه تاریخی ملت ایران با حضور حداکثری مردم غیرتمند و همیشه در صحنه ایران اسلامی با انتخاب نامزدهای اصلح، شکل خواهد گرفت و ملت های آزاده جهان، بار دیگر شاهد روسیاهی و شکست ذلت بار استکبار جهانی و دشمنان داخلی و خارجی نظام اسلامی خواهند بود.

استان خراسان شمالی با جمعیت 843 هزار نفر، 559 هزار و 700 نفر واجد شرایط رای دادن دارد.