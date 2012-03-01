اخبار کوتاه تبلیغات اسلامی استان کردستان

به گزارش خبرنگار مهر، سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان بانه از توزیع خبرنامه آموزشی، پژوهشی و فرهنگی با عنوان یاران امین در میان علما و فرهیختگان حوزه و دانشگاه مناطق محروم و مرزی کشور خبر داد.

حجت‌ الاسلام علیرضا کاوه با بیان اینکه کسانی که که اشتراک این فصلنامه را دارند می توانند مقالات پژوهشی در زمینه ادیان خود را برای انتشار ارسال کنند، اظهار اشت: خبرنامه ارزشمند و تاثیرگذار فرهنگی یاران امین در سطح کشور به منظور اطلاع رسانی به مسئولان و عناصر تأثیرگذار فرهنگی در مناطق مرزی تهیه و انتشار می یاد و برای اطلاع یافتن از اخبار مهم حوزه ادیان، فرق و مذاهب در ایران اسلامی و اخبار دنیای اسلام و جهان توزیع می شود.

112 گفتمان دینی در سقز برگزار شد

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان سقز از اجرای 112گفتمان دینی دانش آموزی در مدارس این شهرستان خبر داد.

حجت الاسلام محمد وحیدی اظهار داشت: بنابر شاخص ابلاغی استان 106 گفتمان با موضوعات مختلف در طول سال 1390 به تبلیغات اسلامی سقز اختصاص یافت که این گفتمان ها در مدارس و مراکز فرهنگی و قرآنی برگزار شد.

وی افزود: چنانچه مدیران مدارس خواستار برگزاری گفتمان باشند، این اداره آمادگی اعزام اساتید برای اجرای هرچه بهتر گفتمان ها را دارد.

نمایشگاه حجاب و عفاف در بیجار بر پا شد

نمایشگاهی با عنوان حجاب و عفاف به همت دارالقرآن جواد الائمه و همکاری اداره تبلیغات اسلامی در شهرستان بیجار با هدف ایجاد آگاهی بخشی به بانوان و تبیین موضوع "حجاب به عنوان مصونیت اجتماعی" برپا شد.

غرفه های متعدد این نمایشگاه از جمله فروشگاه لباس، انواع چادر و پوشش اسلامی، کتاب و محصولات فرهنگی، غرفه پوستر با محوریت ترویج حجاب و عفاف برپا شده است.