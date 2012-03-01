حجت الاسلام محمد مهدی کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه منشور اخلاقی باید برای انتخابات تعریف شود گفت: اصل اساسی در اخلاق انتخاباتی عدم تخریب چهره کاندیداها توسط یکدیگر و طرفداران آنها است.
وی در ادامه با اشاره به اینکه مناظره یکی از بهترین شیوه برای ارائه راهکارها است ابراز کرد: کاندیداها میتوانند در محیطهای فرهنگی مانند دانشگاهها با یکدیگر مناظره کرده و نظرات خود را بیان کند.
رئیس دفاتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای قم در عین حال برگزاری جلسات پرسش و پاسخ را بهترین شیوه برای تبلیغ انتخابات دانست و گفت: برگزاری جلسات پرسش و پاسخ در حضور مردم و همچنین در مراکزی مانند دانشگاهها که سوالات جدی را مطرح میکنند میتواند تاثیر خوبی در انتخاب فرد اصلح داشته باشد.
وی با بیان اینکه کاندیداها نباید برای کسب رای به هر شیوه متوسل شوند ابراز کرد: این افراد باید با این تفکر وارد عرصه شوند که میخواهند برای خدا و خدمت به خلق خدا وارد مجلس شوند.
حجت الاسلام کرمی با تاکید براینکه در تبلیغات نیز باید اخلاق و جلوههای اسلامی رعایت شود ابراز داشت: اگر کسی با تخریب چهره دیگران رای بیاورد قطعا برنده و پیروز واقعی نبوده و گرچه به پست و مقامی رسیده اما بعدها دچار مشکل خواهد شد.
قم - خبرگزاری مهر: رئیس دفاتر نهاد نمایندگی رهبری در دانشگاههای قم با تاکید بر تعریف منشور اخلاقی انتخابات عنوان کرد: کاندیدها نباید برای کسب رای به هر شیوه متوسل شوند.
حجت الاسلام محمد مهدی کرمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با تاکید براینکه منشور اخلاقی باید برای انتخابات تعریف شود گفت: اصل اساسی در اخلاق انتخاباتی عدم تخریب چهره کاندیداها توسط یکدیگر و طرفداران آنها است.
نظر شما