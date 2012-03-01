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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۸:۲۶

اکبری به مهر گفت:

صعود پیکان تهران به جمع چهار تیم لیگ قابل پیش بینی نبود

صعود پیکان تهران به جمع چهار تیم لیگ قابل پیش بینی نبود

آمل - خبرگزاری مهر: سرمربی تیم والیبال پیکان تهران، صعود این تیم و قرار گرفتن درجمع چهار تیم پایانی لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور را فراتر از انتظارات پیش بینی شده برای این تیم در فصل دانست.

پیمان اکبری در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: حتی کارشناسان والیبال امسال برای تیم پیکان با بازیکنانی که در اختیار داشت، جای گیری در جمع چهار تیم را پیش بینی نمی کرد.

وی با بیان اینکه هدف و استراتژی باشگاه پیکان قرار گرفتن این تیم با نفرات فعلی در جمع هشت تیم لیگ برتر بود، اضافه کرد: صعود تیم پیکان به نیمه نهایی لیگ برتر والیبال، اتفاق خوشایندی برای این تیم است که بازیکنان و کادر فنی با حمایت مسئولان باشگاه به آن دست یافتند.

سرمربی تیم پیکان تهران، شکست برابر تیم کاله مازندران را بی اهمیت خواند و افزود: این شکست چندان مهم نبود ، برای پیکان بازیهای پلی اف از اهمیت بیشتری برخوردار است.

اکبری ادامه داد: پیکان به تیمی باخت که بیشتر بازیکنان تیم ملی در آن عضویت دارند و باید با انصاف گفت که کاله مازندران در این مسابقه مسحقق پیروزی بود.

وی اضافه کرد: تیم کاله در این مسابقه خوب بازی کرد و از فرصت میزبانی و حمایت تماشاچیان خودی نهایت استفاده را برده است.

تیم پیکان تهران عصر چهارشنبه در دیدارمعوقه ازهفته شانزدهم مسابقات لیگ برتر والیبال باشگاه های کشور در آمل میهمان تیم تیم کاله مازندران بود و با نتیجه سه بر صفر از میزبان خود شکست خورد.

کد مطلب 1547961

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