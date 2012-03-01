عکاسان اردبیلی در جشنواره ملی عکس منابع طبیعی درخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این جشنواره ملی غلامحسین شکرانی مقدم در بخش خبری، سجاد پاداش و عبدالرحمن مجرد در بخش حرفه ای از هنرمندان عکاس حوزه هنری اردبیل موفق به کسب مقام برتر شدند.

نخستین جشنواره ملی عکس منابع طبیعی با موضوع "انسان، دوربین و منابع طبیعی" در سه بخش خبری، آماتور و حرفه ای از بین 495 شرکت کننده و شش231 اثر رسیده به دبیرخانه جشنواره، آثار 17 نفر شامل پنج نفر در سطح آماتور، پنج نفر در سطح خبری و هفت نفر در سطح حرفه ای را به عنوان آثار برگزیده انتخاب کرد.

گروه داوران نخستین جشنواره ملی عکس منابع طبیعی به عهده رسول اولیازاده به عنوان رییس گروه داوران، محمد ستاری، افشین بختیاری و بیژن بنی احمد بود و از حیث بررسی ارتباط با موضوعات منابع طبیعی یوسف حسینعلی زاده و سیروس حصاری نظارت کردند.

نمایشگاه آثار برگزیده این جشنواره از 13 تا 18 اسفندماه جاری در گالری شماره دو خانه عکاسان ایران واقع در تهران، خیابان حافظ، تقاطع خیابان سمیه، حوزه هنری برگزار خواهد شد.

