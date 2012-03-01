پیشنهاد تشکیل کارگروه تجاری سازی به دولت داده شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، نسرین سلطانخواه پیش از ظهر پنجشنبه در مراسم رونمایی از واکسن گامبرو و طرح های تحقیقاتی بخش کشاورزی سراسر کشور که به صورت نمادین در موسسه واکسن و سرم سازی رازی برگزار شد، اظهار داشت: در کشورهای همسایه سرمایه گذاری های کلانی را در توسعه دانشگاهها به انجام رسانده و یک باره جزو 500 دانشگاه برتر دنیا شده اند.

وی ادامه داد: نقطه تقابل و برخورد نبرد ما در صحنه علم و فناوری همان چیزی است که ما از آن به عنوان تجاری سازی یاد می کنیم و در نظام ملی نوآوری برای آنکه محقق به ارکان و ابزارهای گوناگون دست یابد باید از وی حمایت شود.



سلطانخواه از اعتبار سه هزار میلیارد تومانی صندوق خلاقیت و نوآوری در کشور خبر داد و گفت: اساسنامه این صندوق ابلاغ شده است و نکته مهم در طی تشکیل این صندوق هزینه هدفمند منابع آن است.



وی ادامه داد: در راستای تجاری سازی برای ایجاد اشتغال و فراهم کردن زمینه اشتغال فارغ التحصیلان دانشگاهی نیاز به فراهم کردن قوانینی هستیم که در این راستا نیز ایجاد کارگروه تجاری سازی به دولت پیشنهاد داده شده است.



سلطانخواه با بیان اینکه بررسی سهم بخش کشاورزی از صندوق تجاری سازی و تکمیل چرخه کشاورزی و بهره گیری از دانش و فناوری در دستور کار قرار دارد، خواهان توسعه مکانیزاسیون در بخش کشاورزی شد.



وی همچنین به مدیریت و اجرای طرح های کلان نوآوری و فناوری با محوریت سایر دستگاهها اشاره کرد و گفت: امروز طرح کلان تولید فرآورده های دامی و انواع کیت های تشخیصی کلید خورده و راه اندازی خط تولید واکسن گامبرو یکی از این اقدامات است.



وی با بیان اینکه در حال حاضر 2.5 میلیارد دوز از این واکسن در حال تولید است از اجرایی شدن فاز دوم 150 میلیون دلار دوز این واکسن در سال خبر داد.



وی به لزوم بهره برداری از توان بخش خصوصی اشاره کرد و گفت: در تولید واکسن گامبرو باید از منابع و امکانات تخصصی موجود استفاده شود.

معاون علمی و فناوری رئیس جمهوری در ادامه به تولید دانش فنی ماشین آلات کشاورزی و تولید لال دام و طیور آبزیان نیز اشاره کرد.



سلطانخواه همچنین از اجرای 8 طرح کلان نوآوری و فناوری نیز بین معاونت فناوری رئیس جمهوری و وزارت جهاد کشاورزی خبر داد.