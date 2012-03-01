حمیدی: زبان فارسی 110 میلیون سخنگو در جهان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدی در افتتاحیه ششمین جشنواره قند پارسی با اشاره به همزمانی اختتامیه جشنواره شعر فجر و آغاز فعالیت جشنواره قند پارسی، گفت: زلف جشنواره‌های ادبی ایران و افغانستان به هم گره خورده و اگر زبان را به عنوان یکی از مهمترین ذخایر فرهنگی هر کشور به شمار بیاوریم، زبان فارسی در این میان از جایگاه بالایی برخوردار است چرا که پس از زبان عربی فراگیرترین زبان در جهان اسلامی نیز به شمار می‌رود.

حمیدی ادامه داد: زبان فارسی در حال حاضر بیش از 110 میلیون سخنور دارد که اگر استعمار انگلستان در کشورهایی مانند هند نفوذ نکرده بود این میزبان در حال حاضر بیش از این تعداد نیز بود.

مشاور وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با حضور بیش از 50 واژه فارسی در قرآن کریم اشاره کرد و گفت: در اهمیت زبان فارسی همین بس که این زبان از حیث آسانی در فراگیری دومین زبان از میان بیش از 4هزار زبان و لهجه موجود در جهان است.

وی همچنین گفت: وقتی ضرب‌المثل‌های دنیا را نگاه می‌کنیم به خوبی می‌توان دید که زبان فارسی از جمله تاثیرگزارترین زبان‌ها بر مخاطبان خودش است که رشته‌های تحصیلی مرتبط با آن نیز در اکثر دانشگاه‌های دنیا در حال تدریس شدن است.

حمیدی در ادامه با اشاره به اینکه قبض و بسط‌های موجود در افغانستان تا حد بسیار زیادی بر زبان فارسی تاثیر داشته است گفت: در حال حاضر افغانستان با پدیده بازگشت مهاجرین روبرو شده است و این خطر رفته رفته به وجود آمده است که زبان اصیل فارسی در این کشور به دست فراموشی سپرده شود.

شکور نظری، مدیر خانه ادبیات افغانستان در کابل نیز در افتتاحیه ششمین جشنواره قند پارسی با بیان اینکه افغانستان در سال‌های اخیر همواره با چالش‌ها و آسیب های جدی دست به گریبان و روبرو بوده است گفت: به نظر می‌رسد بخش بزرگی از این مسائل، در باورها، نگرش‌ها و مناسبات فرهنگی اجتماعی زیسته شده جمعی در این مرز و بوم ریشه دارد. از این رو، موفقیت فرآیند موجود برای رسیدن به جامعه باز نیازمند باز تعریف و بازسازی بنیادهای باوری، نگرشی و الگوی زیست و مناسبات فردی و جمعی در کشور است.

وی افزود: با وجود باورمندی به این که افغانستان دارای سنت ادبی پرسابقه‌ای است و سهم ارجمند و جدی در فرایند تاریخی آفرینش ادبی و فرهنگی حوزه زبان فارسی داشته، متأسفانه در چند دهه از تاریخ معاصر، گسستی در این زمینه ایجاد شده است و چند نسل از امکان مطالعه و برقراری ارتباط مفید و همه جانبه با آن گذشته محروم مانده‌اند. از این رو، اکنون فرصت آن است که با بازخوانی و تحلیل آن میراث‌ها و مطالعه محققانه آن سنت دیرپا و باز تولیدش، بیش از پیش در راه بازسازی فرهنگ خویش بکوشیم.

نظری افزود: حرکت به سوی آینده و دسترسی به آرزوها و آرمان‌های جمعی به ویژه صلح و امنیت جز با برخورد منتقدانه با گذشته، زبان، ادبیات و فرآورده‌های فکری و ذوقی و ایجاد تغییر در الگوهای نظری و زیستی مان، ناممکن به نظر می‌رسد. از این رو، تلاش ما برای نهادینه سازی نقد و نقد پذیری، کوششی بوده است برای بازخوانی منتقدانه آثار و کارنامه شاعران و نویسندگان معاصر و مشارکت در توسعه فرهنگی کشور و فراهم آوردن زمینه‌هایی برای همگرایی در عین کثرت.

مدیر خانه ادبیات افغانستان در کابل همچنین به فعالیت‌های خانه ادبیات افغانستان در سال‌های اخیر اشاره کرد و گفت: یکی از مهمترین برنامه‌های ادبی این مرکز، برگزاری سلسله نشست های نقد ادبی «شب های کابل» بود که با همت اعضای خانه ادبیات و دبیری آقای محمدصادق دهقان از سال 1387 آغاز شد و تاکنون چهارده نشست برگزار شده است که هر نوبت از این سلسله برنامه‌ها، به نقد و بررسی منتقدانه آثار و کارنامه چهره‌های ادبیات معاصر افغانستان اختصاص یافته است.

وی همچنین برگزاری برنامه‌هایی نظیر اهدای جایزه ادبی نوروز و نیز فعال شدن انتشارات خانه ادبیات افغانستان و نیز اجرای برنامه کتاب ماه را به عنوان دیگر فعالیت‌های این مرکز در طول سالیان گذشته عنوان کرد.