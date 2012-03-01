کارگاه پرورش قارچ در منصوریه به بهره برداری رسید

فرشین پودنچی درگفتگو با خبرنگار مهر گفت: مقامات شهری که در مراسم افتتاح شرکت کرده بودند با چگونگی پرورش انواع قارچها و کاربرد آن در صنایع غذایی آشنا شدند.

پودنچی، بهره برداری از این کارگاه را گامی مهم برای به کارگیری و اشتغال جوانان دانست و از مسئولان، روسای شورا و دهیار منصوریه خواستار اطلاع رسانی بیشتر و تشویق جوانان به یادگیری و کاربرد مفید آن شد.



پودنچی تصریح کرد: در مرکز منصوریه علاوه بر این رشته، دوره های نقاشی، پرورش گیاهان دارویی برای خواهران و دوره آموزشی تعمیر موتور سیکلت ویژه برادران دایر هستند.