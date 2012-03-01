انگار خبرنگاران از من طلبکارند/ مگر ما از کره مریخ آمدیم!

به گزارش خبرنگار مهر، خداداد عزیزی چهارشنبه شب پس از تساوی تیمش مقابل شهرداری اراک ضمن امتناع از مصاحبه با خبرنگاران اظهار داشت: متأسفانه بعضی از خبرنگاران طوری رفتار می کنند که انگار قبلا چیزی را به من داده اند و الان من موظفم که طلبم را به آنها بدهم.

وی در ادامه افزود: بعد از شکست تیم ما مقابل پیکان آمدند و گفتند که خداداد عزیزی طبق معمول بازهم مصاحبه نکرد، اصلا مگر زور است که مصاحبه کنم، دلم نمی خواهد و مصاحبه هم نمی کنم.

سرمربی ابومسلم سپس رو به هواداران ابومسلم کرد و گفت: اینها انگار از شهر دیگری آمده اند و هر زمان که موقعیتی پیش می آید درصدد تخریب روحیه بازیکنان و کادر فنی و مجموعه ابومسلم هستند، صداوسیما از ما 8 میلیون تومان خواست تا فقط یک بازی تیم را آن هم از شبکه خراسان پخش کند.

عزیزی ادامه داد: صداوسیما از ما پول زور می خواهد، مگر ما از کره مریخ آمدیم مشهد و غریبه ایم که می خواهند بابت پخش بازی ابومسلم از ما پول بگیرد، هواداران حق دارند که در خانه بنشینند و بازی تیم محبوب شان را تماشا کنند.

وی اظهار داشت: در این شهر متأسفانه برخی ها نمی خواهند که ابومسلم نتیجه بگیرد و تنها بدنبال حاشیه سازی هستند.