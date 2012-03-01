وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس با لاوروف دیدار می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "شیخ صباح خالد الصباح" وزیر خارجه کویت گفت: وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس چهارشنبه آینده هفتم مارس(17 اسفند) با "سرگی لاوروف" وزیر خارجه روسیه درباره اوضاع سوریه نشست برگزار می کنند.

وی افزود: وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس مراتب ناخرسندی خود را درباره مواضع روسیه در قبال سوریه به اطلاع لاوروف خواهند رساند و خواستار موضعی در حمایت از مردم سوریه خواهند شد!

شایان ذکر است که روسیه و چین مانع تلاشهای کشورهای عربی و غربی ضد سوریه در شورای امنیت شده اند.