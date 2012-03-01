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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۵۶

در راستای فشار بر سوریه؛

وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس با لاوروف دیدار می کنند

وزرای خارجه شورای همکاری خلیج فارس با لاوروف دیدار می کنند

در ادامه تلاشهای کشورهای عرب حوزه خلیج فارس برای ضربه زدن به سوریه، وزیر خارجه کویت از برگزاری نشست وزیران خارجه عضو این شورا با همتای روسی خود خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه روسیا الیوم، "شیخ صباح خالد الصباح" وزیر خارجه کویت گفت: وزیران خارجه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس چهارشنبه آینده هفتم مارس(17 اسفند) با "سرگی لاوروف" وزیر خارجه روسیه درباره اوضاع سوریه نشست برگزار می کنند.

وی افزود: وزیران خارجه شورای همکاری خلیج فارس مراتب ناخرسندی خود را درباره مواضع روسیه در قبال سوریه به اطلاع لاوروف خواهند رساند و خواستار موضعی در حمایت از مردم سوریه خواهند شد!

شایان ذکر است که روسیه و چین مانع تلاشهای کشورهای عربی و غربی ضد سوریه در شورای امنیت شده اند.

کد مطلب 1547968

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