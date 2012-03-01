  1. استانها
  2. گلستان
۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۰۹

پیش بینی بارش های پراکنده در روز انتخابات در گلستان

پیش بینی بارش های پراکنده در روز انتخابات در گلستان

گرگان - خبرگزاری مهر: هواشناسی گلستان از بامداد روز جمعه 12 اسفند ماه وزش نسبتا شدید باد و بارش های پراکنده را پیش بینی کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام هواشناسی گلستان، نقشه های پیش یابی حاکی از افزایش ابر، گاهی وزش نسبتا شدید باد، مواج شدن دریا و بارش های پراکنده در استان است.

همچنین این شرایط جوی از بامداد شنبه هفته آینده با ریزش هوای سرد و افت نسبی دما، بارش شدید در استان تشدید خواهد شد،در این روز بارش در نقاط مرتفع و مناطق کوهستانی استان به شکل برف خواهد بود.
 
بر اساس اخطاریه ارسالی از سازمان مدیریت بحران کشور طی روزهای پنج شنبه،جمعه وشنبه (11،12 و13 اسفندماه) سرعت وزش باد افزایش می یابد و از اواخر روز جمعه با تشدید بارش باران و برف، کاهش شدید دما، آبگرفتگی معابر و اختلال در تردد جاده ای دور از انتظار نیست.

در این اخطاریه با تاکید بر رعایت نکات ایمنی توسط شهروندان از کشاورزان نیز درخواست شد تا تمهیدات لازم را برای جلوگیری از سرمازدگی محصولات و باغات به عمل آورند.

همچنین اداره کل مدیریت بحران استان گلستان از مدیران عضو شورای هماهنگی مدیریت بحران استان خواست تا از آمادگی لازم برای مواجهه باحوادث احتمالی   برخوردار باشند.
کد مطلب 1547969

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها