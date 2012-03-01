نسیم انتخابات خنکای دیگری دارد/ شش صندلی سبز سهم سرزمین آفتاب

به گزارش خبرنگار مهر در اراک، فرارسیدن روز انتخابات درآستانه رسیدن سال نو و فصل شکفتن شور و اشتیاق دو چندانی را نصیب مردم کرده است.

کلید انتخابات با ثبت نام زده شد

ثبت نام، تایید صلاحیت ها، تبلیغات با همه کش و قوس های خود به پایان رسید و چند ساعت بیشتر تا زمان رای گیری و بخت آزمایی 75 داوطلب نشستن بر هفت کرسی نمیایندگی مردم استان در مجلس نمانده است.



از یک میلیون و 400 هزار جمعیت استان، 907 هزار و 987 نفر واجد شرایط رای دادن هستند.

استان آماده برگزاری انتخابات است



پس از ماهها تلاش برای برگزاری باشکوه انتخابات در 12 اسفند، اکنون استاندار مرکزی استان را آماده برگزاری انتخابات سالم و مطلوب خبر داد و گفت: استان مرکزی از هر حیث آماده برگزاری انتخابات است و به لطف خدا انتخاباتی پرشور در استان برگزار خواهد شد و برگ زرین دیگری ورق خواهد خورد.





علی اکبر شعبانی فرد با بیان اینکه استان مرکزی از هر حیث آماده برگزاری انتخابات است و به لطف خدا انتخاباتی پرشور در استان برگزار خواهد شد و برگ زرین دیگری ورق خواهد خورد و دشمن مایوس می شود.



وی گفت: همت ستاد انتخابات همه تدابیر لازم و تجهیزات مورد نیاز برای برگزاری انتخاباتی باشکوه و دشمن شکن در نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی فراهم شده است.

مشارکت 13 هزار و 937 نفر برای برگزاری انتخابات در استان



رئیس ستاد انتخابات استان مرکزی با بیان اینکه 13 هزارو 937 نفر در برگزاری انتخابات مشارکت دارند گفت: از این تعداد یک هزار و 958 نفر جزو هیات بارزسی، سه هزار و 600 نفر ناظرین و شش هزار و 153 نفر از هیات اجرایی هستند.



ابوالقاسم نصرالهی گفت: از مجموع یاد شده یک هزار و 952 نفر نیز مامور انتظامی هستند که در برقراری نظم و امنیت با ستاد انتخابات استان مرکزی تا پایان روز اخذ رای همکاری دارند.



رییس ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: در بخش های مختلف اجرایی 274 نفر نیروی ذخیره نیز پیش بینی شده است.



نظارت سه هزار و 500 نفر بر انتخابات نهم دراستان



رئیس هیئت نظارت بر نهمین دوره انتخابات استان مرکزی از نظارت حدود سه هزار و 500 نیروی نظارتی بر روند انتخابات استان مرکزی خبر داد.





حجت الاسلام نورالهی افزود: این ناظران از ابتدای ثبت نام تا انتهای رای گیری و اعلام نتایج به کار خود ادامه می دهند.

وی با بیان اینکه 864 شهبه اخذ رای در استان پیش بینی شده است گفت: در هر شعبه چهار نفر که از میان آنان یک نفر سر ناظر است بر روند رای گیری نظارت خواهند کرد.

وی با بیان اینکه این ناظران آموزش های لازم را برای برگزاری انتخاباتی سالم دیده اند گفت: هدف نهایی ما حفاظت ار آرای مردم و برگزاری انتخاباتی سالم باشکوه است.



پیش بینی برقراری امنیت شعب اخذ رای استان مرکزی

مسئول کمیته امنیتی وانتظامی ستاد انتخابات استان مرکزی گفت: تمهیدات لازم برای امنیت شعب اخذ رای در استان مرکزی اندیشیده شده است. به گفته بیدل در استان 864 شعب اخذ رای ثابت و سیار در نظر گرفته شده که امنیت کامل آنها با حضور بیش از دو هزار مامور انتظامی و سپاه روح الله استان مرکزی برقرار می شود.

مسئول کمیته امنیتی و انتظامی ستاد انتخابات استان مرکزی بیان کرد: تا کنون این کمیته هشت نشست تخصصی برگزار کرده که دارای 45 مصوبه بوده و فعالیت های نامزدها و طرفداران آنان در فضای سایبری، نشریه ها و سایت ها به صورت روزانه رصد شده است.

بیدل اظهار کرد: روند برگزاری نهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان مرکزی مطلوب است و در نشست هفته گذشته مسئولان کمیته های امنیتی و انتظامی، این استان رتبه برتر را تا کنون کسب کرده است.