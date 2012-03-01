پیوند سینما و صنعت در مازندران/ اکران فیلمهای صنعتی

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره فیلم های صنعتی به همت جهاد دانشگاهی دانشگاه صنعتی شریف و با حمایت وزارت صنایع و معادن و سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران فعالیت خود را از سال گذشته آغاز کرد.

در بهار سال جدید دومین تجربه در این عرصه رقم می خورد. مازندران نیز همزمان با تهران میزبان این رویداد در اردیبهشت ماه سال 91 خواهد بود.

سینما یکی از رسانه های جذاب و تاثیر گذار است. این هنر صنعت، قابلیت های بسیار بالایی در انتقال مفاهیم مورد نظر سازندگان داراست به همین خاطر است که کشورهای صنعتی و پیشرفته برای تداوم حکمرانی صنعتی و تأثیرگذاری فرهنگی خود بر جوامع، همواره بیشترین سرمایه گذاری ها و بهره برداری را از این ابزار هنری و رسانه ‌ای دارند.

به طورکلی ساخت و نمایش فیلم های صنعتی در کشور، با اهداف مختلفی از جمله معرفی کارخانه یا تولیدات آن، نشان دادن کیفیت تولیدات یا برجسته سازی کیفیت محصولات، تبلیغ تولیدات داخلی و کمک به فروش بیشتر، نمایش چگونگی فرآیند تولید با رویکردهای تبلیغی یا آموزشی، معرفی فعالیتها و محصولات برای افرادی است که امکان حضور و بازدید از مرکز صنعتی را ندارند انجام می شود.

مدیران باید بین فیلمسازان مستند و هنرمند و تیزرسازان تبیلغاتی تفاوت قایل شوند و این بدان معنا نیست که تیزر از اهمیت کمی برخوردار است، بلکه جایگاه قرارگیری تیزر و فیلم هنری مستند مورد اهمیت است.

اگر بخواهیم به دستاوردهای جشنواره نگاهی موشکافانه داشته باشیم‌، یکی از مطرح ‌ترین آنها بیدار کردن جایگاه سینما و به ‌طور کلی هنر نزد صنعتگران است.

یک فیلم صنعتی،مشخصا یک آگهی تبلیغاتی، یک محصول سطحی‏ ارتباطی و یک گزارش تلویزیونی نیست. فیلم صنعتی نگاه یک خالق‏ اثر هنری به یک تولید با پدیده صنعتی است.

نگاهی با تمامی شگفتیها، غفلتها، نوآوریها و خلاقیتهایی که چیزی تازه راکه دیگران نمی‏بینند در صنعت می ‏یابد و ضبط می‏کند.

اینچنین صنعت خود را به نمایش‏ می‏گذارد، خود را معنا می‏کند و از خود می‏پرسد. شاید این‏گونه است که‏ صنعت از خود سخن می‏گوید از مسئولیتش،از محیطش،از گذشته و آینده‏اش.

این آن چیزی است که فیلم صنعتی می‏تواند به تصویر کشد، که خود را از نگاه بیرونی، به صنعت الحاق کند و ارتباطاتش را با این دنیای درونی‏ بر قرار سازد.

بنابراین حوزه فیلم صنعتی بسیار وسیع ‏تر از آنی است که پیش ‏تر بوده‏ و گسترش فن‏آوریهای جدید که سخنشان رفت، تنها شیوه‏های بیانی‏ این‏گونه فیلم را غنی‏تر می‏سازد.

اینها همگی گواه این مدعی است که صاحبان صنایع باید بیشتر از اینها روی خلق سینمای حساب کنند.باید اهمیت فیلمنامه این آثار را دریابند، از کیفیت تصویرهای چنین فیلمهایی با اطلاع باشند و به اصالت تصاویر و زمان ساخت آن در مورد هر صنعتی واقف باشند.



مستندسازی و معرفی فعالیت ها، توانمندیها و دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش های مختلف صنعتی، معدنی و تولیدی، اساسی ترین هدف برگزاری جشنواره فیلم های صنعتی است.

فرهنگ سازی و ارتقا غرور ملی و تقویت روحیه خودباوری از دیگر اهداف اصلی این جشنواره است که با توجه به کارکردهای بالای فیلمهای صنعتی این هدف محقق می شود.

ایجاد ارتباط بین فیلمسازان و فعالان حوزه هنر به ویژه فیلم و سینما و مدیران و صاحبان صنایع و معادن مازندران و ارتقا سطح این ارتباط ها که منجر به ایجاد هم افزایی بین توسعه صنعتی و توسعه هنری مازندران می شود نیز از دیگر اهدافی است این جشنواره دنبال می کند.

اصولا جشنواره ها محلی برای ایجاد ارتباط بین فعالان و کارگزاران موضوع جشنواره است. جشنواره های سینمایی هم همواره کانونی برای تبادل تجربیات و عرضه آثار و تولیدات سینمایی بوده اند.

در این جشنواره باور بر این است ارتباط بین فیلمسازان و کارگزاران صنعتی منجر به تولید آثار فاخرهنری و صنعت‌بنیان می شود، سطح کیفی تولیدات فیلم صنعتی در کشور ارتقا می یابد و به مرور زمان امکان انتشار و پخش فیلم ها و آثار سینمای صنعتی در شبکه های مختلف تلویزیونی داخلی و حتی خارجی بدون هزینه و یا باصرف هزینه های اندک فراهم می شود.

از طرف دیگر با توجه به ضعف عمومی که در کشور در زمینه مستند سازی فعالیت ها و دانش تخصصی بومی داریم، برگزاری جشنواره و تداوم آن باعث کمک به فرهنگ مستندسازی تصویری در کشور می شود.

با ایجاد بانک فیلمها و آثار سینمای صنعتی در کشور، می توان با استفاده از این محتوای غنی تصویری، به کمک نظام آموزش فنی و مهندسی کشور رفت.

یکی دیگر از اهداف جشنواره قدردانی از افراد، سازمانها و صنایع فعال و موفق در زمینه تولید فیلم ها و آثار سینمایی صنعتی کشور است، تا از این طریق فرهنگ سازی کرده و به نوعی الگوهای ساخت آثار فاخر ارائه شود.

گردآوری: عباس مهدوی