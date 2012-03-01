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۱۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۱۳

تقوی نیا:

تحریم ها روحیه ملت ایران را قوی تر می کند

تحریم ها روحیه ملت ایران را قوی تر می کند

سمنان-خبرگزاری مهر: عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان با اشاره به اینکه تحریم ها روحیه ملت ایران را قوی تر می کند، گفت: ملت ایران در مقابل توطئه های دشمنان و تهاجم فرهنگی غرب خود را موظف به حمایت از انقلاب می داند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام یدالله تقوی نیا پنجشنبه در نشستی با فعالان فرهنگی شهرستان سمنان در محل مسجد النبی(ص) این شهر، افزود: مردم باید به سخنان مقام معظم رهبری به عنوان ولی امر مسلمین جهان گوش فرا دهند.

وی اظهار داشت: آرمان های حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری و همه مراجع عظام تقلید بر این است که این انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی حمایت و پشتیبانی شود.

تقوی نیا در ادامه با اشاره به برخی توطئه های دشمنان تصریح کرد: دشمنان انقلاب و اسلام با اجرای تحریم های اقتصادی، سیاسی، نظامی و هجوم فرهنگی می خواهند نظام اسلامی را از پای درآوردند.

عضو شورای فرهنگ عمومی شهرستان سمنان گفت: یکی از راههای حمایت ملت ایران از انقلاب، حضور فعالانه و پرشور مردم در انتخابات مجلس است و باید فردی را انتخاب کنند که متدین، متخصص، ولایتمدار و دین مدار بوده و هیچ گونه وابستگی به صاحبان قدرت و ثروت نداشته باشد.

در این نشست بیش از 250 نفر فعالان عرصه فرهنگی و قرآنی شهرستان سمنان حضور داشتند.

کد مطلب 1547972

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