اشتغالزایی برای 150 هزار نفر در هشتگرد

به گزارش خبرنگار مهر، علی نیکزاد صبح پنج شنبه در مراسم افتتاح شش هزار و 700 واحد مسکن مهر در استان البرز و رونمایی از طرحهای تحقیقات کشاورزی کشور در موسسه واکسن و سرم سازی رازی اظهار داشت: مسکن مهر موجب تحکیم بنیان خانواده شده است و تا خانه دارا شدن همه این طرح ادامه دارد.

وی افزود: دولت دو هزار میلیارد تومان در اختیار مردم قرار داده است.

وی در ادامه با اجرای این پروژه های مسکن مهر در استان البرز 150 هزار شغل به صورت مستقیم در این استان ایجاد کرده و در مناطقی چون شهر جدید هشتگرد ما با کمبود نیروی کار هم روبه رو هستیم.

وی اعلام کرد: 6700 واحدی که امروز با حضور رئیس جمهوری افتتاح و در اختیار مردم قرار گرفته است به صورت مستقیم 10 هزار شغل ایجاد کرده است.

نیکزاد گفت: مالکان این واحدها پیش از پایان سال می توانند در خانه های خود مستقر شده و عید نوروز را در منزل خود جشن بگیرند و این افتخار بزرگی برای دولت است که مردم را خوشحال کرده و به آنها خدمت می رساند.

وزیر مسکن اعلام کرد: طی سال های 89 و 90 در مجموع بیش از 93 هزار واحد مسکن مهر در استان البرز در دست احداث است که به مرور تکمیل و به مردم تحویل داده می شود.

وی افزود: در این حوزه اقدامات بسیار اساسی انجام شده و بحث حذف قیمت زمین از جمله کارهایی بوده که ارزش بسیاری داشته و آرزوی ملت و دولت های گذشته بوده است.

وزیر مسکن و شهرسازی کشورمان در ادامه به پروژه های در دست اجرای مسکن مهر در استان البرز اشاره کرد و گفت: طی سال 89 و 90 در مجموع 93 هزار و 500 واحد مسکن مهر در استان البرز در دست احداث است.

نیکزاد افزود: از این تعداد 55 هزار واحد در شهر جدید هشتگرد قرار داشته و مراحل اجرایی آن با سرعت پیگیری می شود.

وی ادامه داد: همچنین 29 هزار و 500 واحد در مناطق و شهرهای بالای 25 هزار نفر و مابقی در روستاها و شهرهای زیر 25 هزار نفر در دست احداث است.

وزیر مسکن و شهرسازی گفت: برای احداث این پروژهای عظیم دولت در مجموع دو هزار میلیارد تومان اعتبار اختصاص داده و در اختیار مردم قرار داده است تا بتوانند به آرزوی دیرنه خود برای خانه دار شدن دست یابند.

وی به معرفی پروژه 150 هکتاری مسکن مهر ماهدشت با ده هزار و 476 واحد مسکونی، شهرک ابریشم با هشت هزار و 757واحد مسکونی پرداخت و گفت: در مجموع دو هزار و 322 واحد مسکونی قابل بهره برداری در ماهدشت، 915 واحد در شهرک ابریشم و سه هزار و 463 واگذاری واحدهای خود مالکین اشاره کرد.