6 هزار نفر در البرز برای برگزاری انتخاباتی سالم آموزش دیدند

مریم السادات سیادت جو در گفتگو با خبرنگار مهر، با بیان اینکه آموزش نقشی اساسی در برگزاری انتخاباتی سالم دارد اعلام کرد: بیش از شش هزار نفر در سراسر استان البرز برای برگزاری انتخاباتی سالم آموزش دیدند.



وی گفت: افراد آموزش دیده شامل فرمانداران، بخشداران، نمایندگان فرماندار، کارشناسان ستاد انتخابات، کارشناسان فناوری اطلاعات، اعضای هیئت اجرایی، کارشناسان کمیته بصیرت و بانوان، کارشناسان حراست و اعضای شعب هستند.



مسئول کمیته آموزش همچنین از آمادگی کامل البرز برای برگزاری هرچه پرشور تر انتخابات در این استان خبر داد و یادآور شد: بسته های منظم آموزشی انتخابات نیز به کلیه دستگاه های اجرایی کرج ارسال شد.



سیادت جو همچنین از توزیع بسته های آموزشی در میان مردم برای تشویق آنان در انتخابات خبر داد.



وی ابراز امیدواری کرد: مردم ایران در انتخابات 12 اسفند حضوری گسترده و تاریخی داشته و روزی انقلابی را رقم خواهند زد.

