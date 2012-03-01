خط تولید واکسن "گامبورو" افتتاح شد/ رونمایی از واکسن تولید محققان ایرانی

به گزارش خبرگزاری مهر، محمود احمدی‌نژاد صبح روز پنجشنبه در جریان سفر به استان البرز با حضور در مؤسسه تحقیقات واکسن و سرم‌سازی کرج در بازدید از بخش‌ تحقیق و تولید واکسن‌های ویروسی طیور از خط تولید واکسن گامبورو که واکسنی علیه بیماری بورس عفونی است بازدید و این خط تولید را رسما افتتاح کرد.

این واکسن با نام علمی گامبرو در مؤسسه واکسن و سرم‌سازی رازی و توسط محققان ایرانی ساخته شده است که با تولید آن سالانه 5 میلیون دلار صرفه‌جویی ارزی برای کشور حاصل خواهد شد.

این واکسن از واکسن‌های زنده بشمار می‌رود که سالانه 1.5 میلیارد دز از آن در این مؤسسه تولید خواهد شد و با تولید این واکسن در داخل کشور از واردات آن بی‌نیاز خواهیم شد.

پیش از این جهانگیر پرهمت - معاون تحقیقات وزیر جهاد کشاورزی در گفتگو با مهر از دستیابی محققان کشور به تولید آزمایشگاهی واکسن گامبورو، خبر داده و گفته بود: در حال راه اندازی خط تولید این واکسن هستیم که به زودی جزئیات این طرح اعلام می شود. بیماری گامبورو از جمله بیماریهای ویروسی است که از جمله بیماری شایع در میان طیور است که با شیوع آن در مرغداریها به سرعت به همه جوجه ها سرایت می کند.