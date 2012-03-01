برای توسعه در حوزه محیط زیست نیازمند الگوی ایرانی اسلامی هستیم

به گزارش خبرگزاری مهر محمد جواد محمدی‌زاده در هفتمین همایش ملی انجمن متخصصان محیط زیست ایران اظهار داشت: ایرانیان دارای سابقه طولانی در زمینه دوستداری طبیعت هستند.

وی ادامه داد: در بسیاری از سنگ نوشته‌های قدیم که قدمتی پیش از میلاد مسیح دارد توجه ایرانیان به موضوع طبیعت به چشم ‌می‌خورد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست اضافه کرد: افتخار ‌می‌کنیم که ایرانیان برای نخستین بار گوسفند را اهلی کردند و مهم‌ترین منطقه حفاظتی در جهان را شکل دادند‌.

محمدی‌زاده با بیان اینکه در زمانی که بسیاری از مدعیان جهان در زندگی بدوی بودند ایرانیان بر قله تمدن ایستاده بودند اظهار داشت: نگاهی به هنر‌، ادب و فرهنگ ایرانی در شعرای بزرگ و قصه‌ها و داستان‌ها همگی نمادهایی از گل و گیاه و احترام به جاذبه‌های طبیعی است.

به گفته وی نگاه ایرانیان باستان به طبیعت همواره با احترام همراه بوده، به عنوان نمونه وقتی درختی سربلند را ‌می‌دیدند معتقد بودند که آدمی نیکو و شایسته مرده و روحش پس از مرگ در این درخت تبلور یافته است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با یاد کردن از تاریخ ایران پس ازظهور اسلام نیز گفت: چه در حوزه معماری و چه در حوزه فرهنگی ایرانیان پس از اسلام نیز از فرهنگ غنی برخوردار بوده‌اند و علاقه به طبیعت پس ازظهور اسلام اوج گرفت.

محمدی‌زاده ادامه داد: در دین اسلام کاشت درخت را مساوی با ساختن مسجد ‌می‌بینند و این نشان از کرامت و بزرگی طبیعت و احترام به آن است.

او با بیان اینکه پیامبر در جنگ‌ها توصیه ‌می‌کرد که نباید گیاهی از بین برود تصریح کرد: حضرت محمد (ص) شکستن یک شاخه از درخت مساوی با شکستن بال یک فرشته ‌می‌دانست.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سوال اینجاست که با این پیشینه غنی و فرهنگ و تمدن و احترام به طبیعت و این که ایران به لحاظ تنوع زیستی و ذخایر و ثروت‌ها در جهان کم نظیر است چرا به چنین وضعی دچار شد.

محمدی‌زاده توضیح داد: سطح جنگل‌ها کم شده و پساب ها و فاضلاب‌های خانگی به این وضع آشفته در آمده‌است؛ با وجود اینکه سطح علمی دانشگاه‌های ما رشد کرده اما وضعیتمانا در محیط زیست خوب نیست.

وی با طرح این پرسش که چرا این اتفاق گریبانگیر ما شده است اظهار داشت: البته این غفلت فقط مختص کشورما نیست و در کشورهای همسایه نیز وضعیت از این بد‌تر است‌.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: مشکل این است که هم رفاه و آرامش را ‌می‌خواهیم و هم در مقابل به تبعات بهره‌برداری بی‌رویه از نعمت‌های الهی که آسیب زاست توجه‌ نمی‌کنیم.

محمدی‌زاده ادامه داد: مسلما آمریکا نمی‌تواند الگوی توسعه‌ مثبت برای کشورما باشد زیرا با دارا بودن ۵/۵ درصد جمعیت دنیا ۲۶ درصد انتشار گازهای گلخانه‌ای را به خود اختصاص داده است.

وی با بیان اینکه در منطقه‌ای هستیم که خداوند نعمت را به ما تمام کرده است خاطرنشان کرد: ۶۰ درصد انرژی دنیا در اینجا ‌می‌چرخد و اکثر تحولات اقتصادی در این منطقه ریشه دارد.

به گفته رییس سازمان حفاظت محیط زیست این منطقه کانون و چهارراه تحولات اقتصادی منطقه و همه تحولات پیامبران نیز در همین منطقه اتفاق افتاده است.

معاون رییس جمهوری گفت: با وجود این سابقه فرهنگی و تمدن عظیم، وضعیت کنونی کشور ما ناشی از چیره شدن فرهنگی در ایران است که در ۲۰۰ سال اخیر رخ داده است.

محمدی‌‌زاده بیان داشت: در ۷۰ سال گذشته غربی‌ها با تفکرات استعماری سعی در عقب نگه داشتن ما و وابسته نگه داشتن سیستم ما به خود داشته‌اند.

وی ادامه داد: تکنولوژی‌های ورشکسته و از رده خارج شده‌ای از خودروسازی بر ما تحمیل شد و به ما وعده دادند که هر ایرانی ‌می‌تواند یک پیکان داشته باشد در صورتی که تفکر آن‌ها این بود که ما را مصرف کننده کالا بار بیاورند.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: در این دوران اشتغال تمام شد و همه به دنبال فعالیت‌های مصرفی بودند.

محمدی‌زاده با بیان اینکه این بیماری تنها در حوزه صنعت رخ نداد اظهار داشت: در حوزه فرهنگ نیز آن‌ها با ما همین گونه رفتار کردند و این غفلت بزرگ موجب شد تا ما لباسی را بپوشیم که مبتنی بر فرهنگ آنهاست.

وی با بیان اینکه تجاوز به محیط بدون توجه به آثار و تبعات آن، ره‌آورد تکنولوژی از مد افتاده و تفکرات منقضی شده غربی‌هاست اظهار داشت: فرهنگ توسعه در ایران بر آهنگ توسعه غربی و نه آن فرهنگی که غربی‌ها خود قبول داشته‌اند بلکه بر فرهنگ منسوخ شده آن‌ها مبتنی شده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست توضیح داد: « برای نمونه در حوزه فولاد و پالایشگاه‌ها تکنولوژی به ما دادند که ۱۰ هزار PPM آلودگی داشت در صورتی که‌‌ همان تکنولوژی در اروپا ۳۵ PPM آلایندگی داشت.

محمدی‌زاده با تشریح آن دوران ادامه داد: تغییرات سریع اجتماعی سکونتگاه را کاملا دستخوش تغییر کرد و زندگی مارا با طبیعت مصنوعی از نو ساخت‌.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد‌: افرادی که مولد بودند اکنون تبدیل به مهاجرانی شدند که تنها در فکر مصرف هستند.

به گفته وی نبود توازن در توسعه در ۷۰ سال اخیر به شکل ویژه و در ۲۰۰ سال گذشته به صورت عام آثار جدی تخریبی را بر فرهنگ‌، محیط زیست و اجتماع ما داشته است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست دربخش دیگری از سخنان خود تاکید کرد: نکته مهم این است که بارگذاری‌ها در۷۰ سال اخیر به اندازه توان طبیعت نبوده و بار‌گذاری بر مولفه‌های حیات خارج از توانشان بوده است.

محمدی‌زاده تصریح کرد: نمونه آن وضعیت کنونی دریاچه ارومیه است که توسعه بدون حساب کتاب کشاورزی موجب شده تا وضعیت دریاچه به این شکل کنونی بیفتد.

او با ابراز خرسندی از حضور در میان متخصصان محیط زیست کشور تصریح کرد: بار سنگینی بر دوش شما و متخصصان گذاشته شده است.

معاون رئیس جمهوری ادامه داد: حال که خداوند نعمت را بر کشورمان تمام کرده است ما نیز باید برای توسعه از آن‌چیزی بهره بریم که با فرهنگ ایرانی و اسلامی ما منطبق باشد.

وی خاطرنشان کرد: باید خوبی‌های غربی‌ها را بگیریم و با توجه به ظرفیت‌های فرهنگیمان سایر اجزای توسعه‌ای را برای حرکت کشورمان تدوین کنیم.

به گفته محمدی‌زاده مسوولیت ما در چند سال اخیر تبدیل به رفوگری شده است، برای مثال ما اشکالات پالایشگاه تهران را که ۴۶ سال است فعالیت ‌می‌کند در حال اصلاح کردن هستیم.

وی تصریح کرد: باید مدل‌هایی طراحی شود که با بحث‌های اقتصاد سبز و توسعه‌ای روز دنیا که مبتنی بر فرهنگ ایرانی و اسلامی خودماست، همگونی داشته باشد.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست با بیان اینکه ایران الگوی منطقه است اظهار داشت: ما باید در مقیاس بین المللی نیز حرفی برای گفتن داشته باشیم. باید متمایز باشیم و با کمک هم الگویی ایرانی و اسلامی را در حوزه محیط زیست تدوین کنیم، نقشه‌ها و استراتژی‌ها را طوری طراحی کنیم که ظرفیت‌های محیطیمان در نظر گرفته شود.

وی با بیان اینکه هم‌اکنون ترکیه ۱۳۰ سد روی سرچشمه‌های دجله و فرات زده است و دجله و فرات پر آب را به یک آبراهه تبدیل کرده اظهار داشت: این نمونه بارز دست اندازی به طبیعت است که باید مدیریت شود.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست ادامه داد: سد خوب است اما باید جایی ساخته شود که زمین طاقت داشته باشد.

به گفته محمدی‌زاده برای غلبه بر بحران‌های منطقه‌ای زیست محیطی مانند گردوغبار باید تعامل بین المللی مان را با کشورهای همسایه بیشتری کنیم.

وی خاطرنشان کرد: برای مقابله با گردوغبار باید به دنبال راهکارهای بیولوژیک باشیم گرچه مالچ پاشی ‌می‌تواند راهی برای رفع معضل گردوغبار باشد اما مالچ نیز خود آلاینده است.

رییس سازمان حفاظت محیط زیست تصریح کرد: دنیا منتظر پاسخ ما برای اتخاذ تکنولوژی است که با استفاده از آن برای معضل گردوغبار چاره‌ای بیندیشم.

وی در پایان دگرباره از جامعه متخصصان محیط زیست کشورخواست تا برای تدوین برنامه برای الگوی توسعه ایرانی اسلامی، سازمان حفاظت محیط زیست را یاری رساند.



