32 هکتار اراضی ملی غرب مازندران از تصرف خارج شد

سرهنگ یوسف‌علی ادیب در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در این مدت، 143 فقره تجاوز به اراضی ملی در منابع طبیعی غرب مازندران رخ داد که در اجرای مادهٔ55 قانون حفاظت از جنگلها و مراتع و با احکام قضایی صادر شده، این اراضی آزاد شد.

وی، بیشترین عملکرد مربوط به جلوگیری از تصرف اراضی را در حوزه منابع طبیعی نوشهر ـ رویان به میزان 12.11هکتار ذکر کرد و اظهار داشت: در حوزه منابع طبیعی عباس آباد1.7 هکتار تصرف اراضی ثبت شده و پایین ‌ترین آمار مربوط به این منطقه است.

ادیب، تعداد پرونده‌های تشکیل شده مربوط به تخریب و تصرف جنگل و مرتع را 39 فقره برشمرد و گفت: برخی از متصرفان علاوه بر تصرف، اراضی مذکور را تخریب می‌کنند که در مجموع 7.8 هکتار از جنگلها و مراتع غرب مازندران در 11 ماه امسال تخریب شد.

وی بیان داشت: در اجرای ماده 690 قانون مجازات اسلامی،10 فقره پرونده مربوط به برداشت دو هزار و 218 متر مکعب مخلوط از جنگلها و مراتع تشکیل شد.

فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی غرب مازندران تأکید کرد: به جز شهرستان‌های رامسر و تنکابن که در آنها 3.3هکتار تصرف توأم با تجاوز در مراتع رخ داد، در دیگر شهرستانها تخریب و تصرف مراتع صورت نگرفت.

منابع طبیعی غرب مازندران، از رُویان تا رامسر را در بردارد و شامل 313 هکتار جنگل و 197 هزار هکتار مرتع است.